Tesla marka araçlar Bitcoin ile alınabilinecek!

Son zamanların en çok tartışılan kripto parası Bitcoin ile ilgili çok çarpıcı bir açıklama yapan Tesla CEO’su Elon Musk, kripto paralarla artık Tesla marka araç satın alınabileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda yaklaşık 1.5 milyar dolarlık Bitcoin alan ve yakın bir süre sonra da Bitcoin üzerinden ödeme kabul edeceğini açıklayan Tesla kurucusu Elon Musk, bu açıklamayı yaptıktan bir süre sonra Bitcoin ciddi oranda yükselmişti.

Bugünlerde sadece ABD ile sınırlandırılan Bitcoin'in yakın gelecekte diğer ülkelerde de kullanılması planlanırken Elon Musk'ın yaptığı bir açıklama piyasaların gündemine oturdu. Musk, Tesla'nın kendi Bitcoin'ini node olarak çalıştırdığını ve bundan sonrasında yapılacak olan işlemlerin daha açık kaynaklı bir yazılım üzerinde gerçekleşeceğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Bitcoin uygulaması ile Tesla marka araçların alınabileceğini ve Tesla'nın ödemesinde kullanılacak olan Bitcoin'in de başka para birimine dönüştürülmeyeceğini söyledi.