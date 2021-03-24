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Tesla marka araçlar Bitcoin ile alınabilinecek!

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, bundan sonra Bitcoin kullanılarak Tesla markalı araçların alınabileceğini duyurdu.

24 Mart 2021 Çarşamba 14:28
Tesla marka araçlar Bitcoin ile alınabilinecek!
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Son zamanların en çok tartışılan kripto parası Bitcoin ile ilgili çok çarpıcı bir açıklama yapan Tesla CEO’su Elon Musk, kripto paralarla artık Tesla marka araç satın alınabileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda yaklaşık 1.5 milyar dolarlık Bitcoin alan ve yakın bir süre sonra da Bitcoin üzerinden ödeme kabul edeceğini açıklayan Tesla kurucusu Elon Musk, bu açıklamayı yaptıktan bir süre sonra Bitcoin ciddi oranda yükselmişti.

Bugünlerde sadece ABD ile sınırlandırılan Bitcoin'in yakın gelecekte diğer ülkelerde de kullanılması planlanırken Elon Musk'ın yaptığı bir açıklama piyasaların gündemine oturdu. Musk, Tesla'nın kendi Bitcoin'ini node olarak çalıştırdığını ve bundan sonrasında yapılacak olan işlemlerin daha açık kaynaklı bir yazılım üzerinde gerçekleşeceğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Bitcoin uygulaması ile Tesla marka araçların alınabileceğini ve Tesla'nın ödemesinde kullanılacak olan Bitcoin'in de başka  para birimine dönüştürülmeyeceğini söyledi.



Son Güncelleme: 24.03.2021 14:28
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Anahtar Kelimeler:
Elon MuskTeslaBitcoin
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