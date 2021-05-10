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TBMM Başkanı Şentop: Herkes sussa da biz Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, İsrail tarafından Gazze’ye uygulanan hava saldırısına tepki gösterdi. Şentop tepkisini, "BM ve tüm dünya yine sessiz. Herkes sussa da, biz, Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız" sözleri ile belirtti.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 22:26
TBMM Başkanı Şentop: Herkes sussa da biz Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız!
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İsrail terör saldırılarını sürdürüyor. Filistinlileri karşı uyguladığı şiddet olaylarını artıran İsrail, Gazze’ye hava saldırısına başladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde meydana gelen patlama sonucunda üçü çocuk dokuz vatandaşın vefat ettiğini duyurdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, saldırıya tepkisini sosyal medyadan ortaya koydu.  “İşgalci İsrail tam anlamı ile bir devlet terörü uyguluyor” ifadesini kullandı.

Türkiye olarak tepkilerini her zaman dile getireceklerini söyleyen Şentop, “BM ve bütün dünya yine sessiz. Herkes sussa da, biz, Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız.” İfadelerini kullandı.


Son Güncelleme: 10.05.2021 22:26
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Anahtar Kelimeler:
TBMMBaşkanıŞentop
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