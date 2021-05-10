TBMM Başkanı Şentop: Herkes sussa da biz Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız!

İsrail terör saldırılarını sürdürüyor. Filistinlileri karşı uyguladığı şiddet olaylarını artıran İsrail, Gazze’ye hava saldırısına başladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde meydana gelen patlama sonucunda üçü çocuk dokuz vatandaşın vefat ettiğini duyurdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, saldırıya tepkisini sosyal medyadan ortaya koydu. “İşgalci İsrail tam anlamı ile bir devlet terörü uyguluyor” ifadesini kullandı.

Türkiye olarak tepkilerini her zaman dile getireceklerini söyleyen Şentop, “BM ve bütün dünya yine sessiz. Herkes sussa da, biz, Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız.” İfadelerini kullandı.