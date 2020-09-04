Tayvan sınır ihlali nedeni ile Çin' ait Su-35 savaş uçağını düşürdü!

Tayvan ile Çin arasında yaşanan gerginliklere bir yenisi daha eklendi. Tayvan Dış İşleri Bakanlığı tarafından açıklanana bilgilere göre Çin’e ait Su-35 savaş uçağı sınır ihlali nedeni ile düşürüldü.
Tayvan açıklamaları sonrasında konunun haberini Hindistan yaptı. Tayvan THAAD misil hava savunma sisteminin sınır ihlali yapan Çin’e ait Su-35 uçağına uyarılarda bulunduğu ancak yine de ihlallerine devam ederek düşürüldüğü belirtildi. Pilotun yaralı olarak kurtulduğu belirtilirken Tayvan ve Çin yetkililerinden açıklama yapılmadı.
Son Güncelleme: 04.09.2020 15:34