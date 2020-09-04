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Tayvan, Çin SU-35 savaş uçağını düşürdü! Pilot yaralı olarak kurtuldu
Tayvan, Çin SU-35 savaş uçağını...

Tayvan sınır ihlali nedeni ile Çin' ait Su-35 savaş uçağını düşürdü!

Tayvan yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre THAAD hava savunma sistemi ile Çin'e ait Su-35 savaş uçağı düşürüldü. Yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmazken ne açıklama yapılacağı merak ediliyor.

04 Eylül 2020 Cuma 15:34
Tayvan sınır ihlali nedeni ile Çin' ait Su-35 savaş uçağını düşürdü!
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Tayvan ile Çin arasında yaşanan gerginliklere bir yenisi daha eklendi. Tayvan Dış İşleri Bakanlığı tarafından açıklanana bilgilere göre Çin’e ait Su-35 savaş uçağı sınır ihlali nedeni ile düşürüldü.


Tayvan hava savunma sistemleri tarafından düşürülen Çin’e ait Su-35 savaş uçağı konusunda defalarca ihlal yapıldığı bildirmesinin yapıldığı ancak hiçbir uyarının dinlenmediği belirtilerek son çare olarak sınırını korumak üzere savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi. Uçağın düşme anı ve pilotun uçaktan atlama anının videoları kamuoyuna paylaşıldı.

Tayvan açıklamaları sonrasında konunun haberini Hindistan yaptı. Tayvan THAAD misil hava savunma sisteminin sınır ihlali yapan Çin’e ait Su-35 uçağına uyarılarda bulunduğu ancak yine de ihlallerine devam ederek düşürüldüğü belirtildi. Pilotun yaralı olarak kurtulduğu belirtilirken Tayvan ve Çin yetkililerinden açıklama yapılmadı.

 



Son Güncelleme: 04.09.2020 15:34
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Anahtar Kelimeler:
TayvanÇinSu-35
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