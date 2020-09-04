Tayvan sınır ihlali nedeni ile Çin' ait Su-35 savaş uçağını düşürdü!

Tayvan ile Çin arasında yaşanan gerginliklere bir yenisi daha eklendi. Tayvan Dış İşleri Bakanlığı tarafından açıklanana bilgilere göre Çin’e ait Su-35 savaş uçağı sınır ihlali nedeni ile düşürüldü.

Tayvan hava savunma sistemleri tarafından düşürülen Çin’e ait Su-35 savaş uçağı konusunda defalarca ihlal yapıldığı bildirmesinin yapıldığı ancak hiçbir uyarının dinlenmediği belirtilerek son çare olarak sınırını korumak üzere savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi. Uçağın düşme anı ve pilotun uçaktan atlama anının videoları kamuoyuna paylaşıldı.

Tayvan açıklamaları sonrasında konunun haberini Hindistan yaptı. Tayvan THAAD misil hava savunma sisteminin sınır ihlali yapan Çin’e ait Su-35 uçağına uyarılarda bulunduğu ancak yine de ihlallerine devam ederek düşürüldüğü belirtildi. Pilotun yaralı olarak kurtulduğu belirtilirken Tayvan ve Çin yetkililerinden açıklama yapılmadı.