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Tarzan öldü! Joe Lara'nın uçağı düştü

Tarzan öldü! Tarzan rolüyle hafızalara kazınan Joey Lara 58 yaşındaydı. Joey Lara'nın uçağı düştü. Yetkililer, kazadan sağ kurtulan olmadığını bildirdi. İşte o kaza...

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:35
Tarzan öldü! Joe Lara'nın uçağı düştü
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Tarzan filmindeki Tarzan rolüyle dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Joe Lara’nın, Tennessee’de göle düşen uçakta bulunduğu ve beraberinde olan 6 kişinin öldüğü öğrenildi.

ABD basınındaki haberlere göre Tennessee eyaletine bağlı olan Nashville yakınlarında bulunan Smyna havalimanından kalkan bir uçak, kısa süre sonra Percy Priest Gölü’ne düştü.

Açıklamalara göre uçakta bulunan 7 kişiden birisi Joe Lara oldu. Kazada, ‘’Hristiyan diyet gurusu’’ olarak tanınan eşi Gwen Shambin Lara da öldü.

‘’Sağ kurtulan yok’’ tahmini

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından kazanın nedeni araştırılıyor. Uçaktan sağ çıkan olmadığı tahmin ediliyor.

Diğer yandan dalgıçlar gölde dalış yaparak uçağın bazı parçalarını ve insan kalıntılarını çıkardı. Tüm cesetlerin bulunması için arama çalışmaları pazartesi günü de devam edecek.

Joe Lara, 1962’de Califonia’da doğdu. Müzik kariyeri başlamadan önce oyunculuk yaptı. Birçok Hollywood projesinde yer aldı. Lara, 1989 yılında seyirciyle buluşan Tarzan Manhattan’da filmi ile ünlendi. Daha sonra 1996-1997 yıllarında Tarzan: Epik Maceralar dizisinde başrol oynadı.


Son Güncelleme: 31.05.2021 13:35
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Tarzan öldüJoey Laranın Uçağı Düştü
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