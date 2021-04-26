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Tarihte ikinci kez en iyi yönetmen ödülünü bir kadın kazandı!

93. Oscar Akademi Ödülleri sahiplerine kavuştu. En prestijli ödüllerin arasında yer alan Oscar törenlerinde tarihte ikinci kez en iyi yönetmen ödülünü bir kadın kazandı! Chloé Zhao, En İyi Yönetmen Oscarı’nı alan ilk Asyalı kadın oldu.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:09
Tarihte ikinci kez en iyi yönetmen ödülünü bir kadın kazandı!
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93.Oscar Akademi Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. En prestijli sinema ödüllerinin başında gelen Oscar Akademi Ödülleri töreninde dün akşam yine heyecan doruktaydı. Onlarca adaylık, onlarca kategori ve yüzlerce aday filmin arasından en iyileri tespit edildi. Tören yine bir ilkin yaşanmasına şahit oldu.

Chloé Zhao, En İyi Yönetmen Oscarı’nı Kazanan İkinci Kadın Olarak Tarihe Geçti

En iyi yönetmen ödülünü tarihte daha önce kazanan ilk ve tek kadın Kathryn Bigelow olmuştu. Dün akşam gerçekleşen ödül töreninde ikinci kez bir kadın yönetmen en iyi yönetmen dalında Oscar kazandı. “Nomadland” filmiyle ödülü kazanan Chloé Zhao tarihe ikinci kez Oscar kazanan Asyalı Kadın yönetmen olarak geçti.

Oscar Akademi Ödüllerinin bu yıl 93’üncüsü düzenlendi. Yönetmen Emerald Fennel ve Chloé Zhao en iyi yönetmen dalındaki adaylıklarıyla aynı anda iki kadının adaylığıyla bir ilke imza atılmasını sağladılar. Bu sayede toplumda kadın ve erkek arasındaki cinsiyet eşitsizliğine yönelik tabunun yıkılması sağlandı.

Kategoride iki kadın yönetmenin adaylığından daha güzel olan gelişme ise ödülü bir kadın yönetmenin kazanması oldu. “Nomadland” filmi ile En İyi yönetmen ödülünün sahibi Chloé Zhao oldu. Bu ödül ile Zhao, Oscar tarihine bu ödülü kazanan ikinci Asyalı kadın olarak geçti.

Bu ödülü tarihte ilk ve tek kazanan kadın isim The Hurt locker filmiyle Kathryn Bigelow olmuştu. Kategoriye aday olan tarihteki diğer kadın yönetmenler ise  Emerald Fennell, Chloé Zhao ve Kathryn Bigelow ile beraber En İyi Yönetmen kategorisinde, Lina Wertmüller (Seven Beauties), Jane Campion (The Piano), Sofia Coppola (Lost in Translation) ve Greta Gerwig (Lady Bird)  aday olarak gösterildi.

Akademide bu yıl iki kadının birden aday gösterilmesi toplamda yediye ulaşan kadın adaylığı sayısı ile gelecek törenlerde bu sayının daha da artması için çalışmalar yapılması gerektiğine dair bir işaret olarak yorumlandı.




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:09
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Anahtar Kelimeler:
OscarAkademi ödülleriEn Iyi YönetmenKadınChloe ZhaoNomadland
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