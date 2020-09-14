Tarih öğretmeni 20 dakikada 1 milyon sterlin kazandı!

İngiltere ‘’Kim Milyoner Olmak İster?’’ isimli yarışmasında 20 dakika içerisinde 1 milyon sterlin kazanan tarih öğretmenini konuşuyor. 57 yaşındaki tarih öğretmeni Donald Fear’ın abisi de geçen yıl aynı yarışmaya katılmış, son soruda elenerek 500 bin sterlin kazanmıştı.

20 dakikada milyoner oldu!

Tarih öğretmeni Donald Fear, son soruya geldiğinde henüz jokerlerini de kullanmamasına rağmen şıkların gelmesini beklemeden yanıt verdi. Fear’a son soruda ‘’1718 yılında, şimdilerde North Carolina olarak bilinen kıyıdaki savaşta hangi korsan hayatını kaybetmiştir’’ sorusu yöneltildi. Fear, şıkları bile görmeden ‘Karasakal’ yanıtını verdi. Doğru cevabı veren Fear, 20 dakika içerisinde 1 milyon sterline sahip oldu.

Milyoner tarihçi, kazandığı ödülün %70’ini ailesine vereceğini kalanını da rahat bir emeklilik geçirmek için kullanacağını söyledi.