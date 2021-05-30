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Taika Waititi'nin balkon görüntüleri patronları sinirlendirdi

Yönetmen Taika Waititi, balkon görüntüleriyle patronları sinirlendirdi. Waititi, geçtiğimiz günlerde evinin balkonunda sevgilisi ve bir oyuncu arkadaşı ile görüntülendi. Waititi’nin bu görüntüler yüzünden yeni filminin yapımcılarından azar işittiği belirtildi.

30 Mayıs 2021 Pazar 00:32
Taika Waititi'nin balkon görüntüleri patronları sinirlendirdi
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Oscar ödülü bulunan yönetmen Taika Waititi, İngiliz şarkıcı Rita Ora’yla dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Geçen gün evinde sabaha kadar parti yapan Waititi, parti sonrasında evininin balkonunda sevgilisi ve oyuncu bir arkadaşı ile sarmaş dolaş kameralara yakalandı.

Öpücükler havada uçuştu

Bir koluna kız arkadaşını, bir koluna da arkadaşı Tessa Thompson’ı alan başarılı yönetmen, sevgilisi ve arkadaşıyla oldukça samimi pozlar vermişti. Kameralara yansıyan görüntülerde üçlünün samimi halleri ve sürekli birbirlerini öpmeleri dikkat çekti.

“İstediğimiz görüntüler değil”

Basına yansıyan görüntüler sonrasında yapım şirketinin “Bunlar istediğimiz görüntüler değil” diyerek tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Görüntüler sonrasında Waititi’nin “bir parti hayvanı” izlenimi bıraktığı ve görüntülerin her 2 şirket yöneticilerinin de tüylerini diken diken ettiği belirtildi.

Yapım şirketine yakın bir kaynak Waititi’nin bu görüntüler ile çizgiyi aştığı kararında olduklarını açıkladı.

Ora da eleştirilere maruz kaldı

Görüntülerde yer alan Rita Ora da hayranlarını kızdırarak hayal kırıklığına uğrattı. Ora’nın hayranları, kariyerinin başından bu yana devam ettirdiği imajını bozduğunu düşünüyor.


Son Güncelleme: 30.05.2021 00:32
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Taika Waititinin Balkon Görüntüleri Patronları SinirlendirdiYönetmen Taika Waititi
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