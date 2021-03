Süveyş Kanalını tıkayan gemide flaş gelişme! Pervane ve dümen çalıştı..

Süveyş Kanalı'ndan geçişi sırasında karaya oturarak kanalı tıkayan ve diğer gemilerin geçmesini engelleyen The Ever Given isimli geminin yerinden kurtarılması için çalışmalar son hızla devam ediyor. Çalışmaların süreciyle ilgili açıklama yapan yetkililer, geminin pervanesi ile dümeninin çalıştığını bildirdiler.

Süveyş Kanalı Genel müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada dün akşam kurtarma operasyonun durdurulması öncesinde geminin arka kısmında hareket gözlemlendiği belirtildi. Yeniden yüzmeye geçmesi için 14 römorkörün konuşlandırıldığı çalışmalarda geminin tank kısmında 9 bin ton kadar balast suyunun boşaltıldığı bildirildi. Kanaldaki yüksek gelgitler ve şiddetli rüzgarın kurtarma çalışmalarında zorluk çıkardığının aktarıldığı açıklamada şuan yapılan kurtarma çabalarının başarısız olması halinde gemide bulunan yükün hafifletme seçeneğinin değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.