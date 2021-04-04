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Süveyş Kanalı'nda yaşanan gemi krizinin faturası kadın kaptana kesildi!

Süveyş' Kanalı'ndan geçişi sırasında karaya oturan ve milyarlarca dolar ekonomik zarar meydana getiren 'Ever Given' isimli geminin çıkardığı krizin faturası ülkenin ilk kadın kaptanına kesildi.

04 Nisan 2021 Pazar 20:09
Süveyş Kanalı'nda yaşanan gemi krizinin faturası kadın kaptana kesildi!
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24 Mart tarihinde Süveyş Kanalı'ndan geçerken karaya oturan 'The Ever Given' isimli geminin kurtarılması birkaç gün sürmüştü. Bu süreç içerisinde deniz trafiğini durma noktasında getiren yük gemisinin meydana getirdiği ekonomik zarar ile ilgili de ortaya çıkan krizin faturası Mısır'ın kadın kaptanı Marwa Elselehdar'a kesildi.

Mısır'da bulunan ve dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart tarihinde karaya oturan ve günlerce deniz trafiğini durma noktasında getirerek milyarlarca dolar ekonomik zarar uğratan 'The Ever Given' isimli geminin ortaya çıkardığı krizle ilgili suçlamalar ülkenin ilk kadın kaptanı Marwa Elselehdar'a yöneltildi. Marwa Elselehdar ise yüzlerce mil uzaklıktaki bir başka gemide olmasına rağmen kanalda tıkanmada sorumlu tek kişi olarak gösterilmesine tepki göstererek suçlamaları reddetti.

Mısır'ın kadın kaptanı Elselehdar, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili İngiliz medyasına konuşarak, söz konusu Ever Given isimli geminin karaya oturduğu gün İskenderiye'de 'Aida IV' isimli bir geminin ikinci kaptanlığını yaptığını belirterek yalan iddialar ve iftiralarla hedef gösterildiğini söyledi.

29 yaşındaki kaptan Elselehdar, kadın olmasında dolayı kendisinin hedef gösterildiğini vurgulayarak hakkında yöneltilen iddiaları şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, bu alanda başarılı bir kadın kaptan olduğu için de suçlamaları kendisine yönetmiş olabileceğini değerlendirdiğini ifade etti.

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 20:09
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Anahtar Kelimeler:
Süveyş KanalıEver GivenMısırKadın KaptanMarwa Elselehdar
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