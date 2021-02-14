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Suudi Arabistan'da korona virüs kapsamındaki yasaklar uzatıldı

Suudi Arabistan'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasaklar 20 gün daha uzatıldı.

14 Şubat 2021 Pazar 19:07
Suudi Arabistan'da korona virüs kapsamındaki yasaklar uzatıldı
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Suudi Arabistan'da yasaklar uzatıldı

Suudi Arabistan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasaklar 20 gün daha uzatıldı.

Küresel boyutta korona virüs ile mücadele deam ederken bazı ülkeler de aldıkları tedbirleri artırmaya başlıyor. Suudi Arabistan'da 4 Şubat tarihinde uygulamaya konulan yasakların 20 gün daha uzatılması kararı alındı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'nca alınan kararklar kapsamında toplantı, eğlence ve etkinlikler yasaklanırken, restoran, kafe ve sinema salonları kapalı olacak.

Suudi Arabistan'da alınan kararların uygulanması yerel saat 22.00'den itibaren geçerli olacak. Uygulanan kısıtlama çerçvesinde Bakanlık, önlemlerin ilk 10 gününde ülkedeki salgın durumunu değerlendirmeye alacak.

Suudi Arabistan'da vaka sayısı ise 372 bin 732 olurken, korona virüs ile hayatını kaybeden sayısı 6 bin 433 kişi oldu. 



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:07
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Suudi ArabistanYasak
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