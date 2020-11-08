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Şuşa nerdedir? Şuşa'nın haritadaki yeri ve önemi

Azerbaycan'ın 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ bölgesinin en büyük şehirlerinden bir tanesi olan Şuşa'yı işgalden kurtardı. Yapılan açıklamalar sonrasında pek çok kişi Şuşa'nın nerede olduğunu araştırmaya başladı.

08 Kasım 2020 Pazar 21:31
Şuşa nerdedir? Şuşa'nın haritadaki yeri ve önemi
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Azerbaycan’ın Şuşa şehri Ermeni işgalinde olan bir şehirdir. Kısa süre öncesimde Azerbaycan ordusunun Şuşa kentine girmesi ile birlikte gündem olan Şuşa şehri konumu ve durumu ile merak ediliyor.


28 yıl öncesinde Azerbaycan topraklarında olan Şuşa kenti Ermenistan’ın işgali ile karşılaşmıştır. Hukuken Azerbaycan’da olan ancak işgal nedeni ile yönetimi Ermenistan’da olan Şuşa şehri Azerbaycan ordusunun girmesi ile tekrar Azerbaycan’a bağlandı. 1992’de işgal edilen ve hiçbir ülke tarafından tanınmayan anlaşmazlık bölgesi Karabağ’da bulunan en büyük şehirlerden birisi olan Şuşa bugün yapılan açıklama ile birlikte Azerbaycan’ın eline geçti.

Azerbaycan Şuşa harita üzerinde nerededir?



Son Güncelleme: 08.11.2020 21:31
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Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanDağlık KarabağşuşaNerede
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