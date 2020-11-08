Şuşa nerdedir? Şuşa'nın haritadaki yeri ve önemi

Azerbaycan’ın Şuşa şehri Ermeni işgalinde olan bir şehirdir. Kısa süre öncesimde Azerbaycan ordusunun Şuşa kentine girmesi ile birlikte gündem olan Şuşa şehri konumu ve durumu ile merak ediliyor.

Azerbaycan Şuşa harita üzerinde nerededir?

28 yıl öncesinde Azerbaycan topraklarında olan Şuşa kenti’ın işgali ile karşılaşmıştır. Hukuken Azerbaycan’da olan ancak işgal nedeni ile yönetimi Ermenistan’da olan Şuşa şehri Azerbaycan ordusunun girmesi ile tekrar Azerbaycan’a bağlandı. 1992’de işgal edilen ve hiçbir ülke tarafından tanınmayan anlaşmazlık bölgesi Karabağ’da bulunan en büyük şehirlerden birisi olan Şuşa bugün yapılan açıklama ile birlikte Azerbaycan’ın eline geçti.