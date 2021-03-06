İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

Suriye'nin Cerablus ve Bab bölgesinde balistik füzeli saldırı: 1 ölü, 18 yaralı

Suriye'nin kuzey bölgesinde ki iki noktaya balistik füzeli saldırı düzenlendiği açıklandı. Bölgede yapılan incelemelerde 1 sivil kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken 18 sivilinde yaralandığı açıklandı. Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:33
Suriye'nin Cerablus ve Bab bölgesinde balistik füzeli saldırı: 1 ölü, 18 yaralı
Takip Et:

Suriye’nin Cerablus ve Bab bölgesinde bulunan 2 farklı noktaya balistik füze ile saldırı düzenlendiği açıklandı. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde 1 sivil hayatını kaybederken 18 kişinin yaralandığı açıklandı.

Suriye’nin Türkiye sınırına en yakın konum olan Cerablus’un Hamran bölgesi ve Bab ilçesinin Terhin bölgesine akşam saatlerinde balistik füze ile saldırı düzenlendi. Balistik füze saldırısı petrol rafine tesislerine yapılırken tankerlerin patlaması ile bölge savaş alanına döndü.

Hamran bölgesinde yapılan incelemelerde 1 sivilin öldüğü belirlenirken aynı zamanda 18 sivilin de yaralandığı açıklandı. Terhin bölgesinde incelemeler devam ederken son açıklamalarda henüz can kaybı ve yaralı olmadığı belirtildi.

Yaralanan 18 kişi çevrede bulunan hastanelere kaldırılırken iki bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilerek yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtilirken ekiplerin yaşanabilecek olumsuzluklar için hazır olduğu belirtildi.

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SuriyeCereblusBabBalistik FüzeSaldırı1 ölü18 Yaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otobüs Bolivya'da uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 20 yaralı!
Otobüs Bolivya'da uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 20 yaralı!
Papa’nın Irak gezisi programı nedir? İlk defa bir Papa Irak'ı ziyaret edecek
Papa’nın Irak gezisi programı nedir? İlk defa bir Papa Irak'ı ziyaret edecek
ABD'den Navalny'ın zehirlenmesine ilişkin Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım kararı alındı
ABD'den Navalny'ın zehirlenmesine ilişkin Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım kararı alındı
71. Berlin Film Festivali'ne çevrimiçi şekilde başlandı! Festival'in tarihleri ve detayları neler?
71. Berlin Film Festivali'ne çevrimiçi şekilde başlandı! Festival'in tarihleri ve detayları neler?
Cemal el-Cemel kimdir? Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel nereye kayboldu, tutuklandı mı, öldürüldü mü?
Cemal el-Cemel kimdir? Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel nereye kayboldu, tutuklandı mı, öldürüldü mü?
Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip öldü mü? Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu nedir?
Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip öldü mü? Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu nedir?

Popüler Haberler

Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Memur maaş zam oranları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli yeni yıl maaş zammını ne zaman alacak?
Özel hastane kırmızı alan ücreti nedir? 2021
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Mart 2021
Altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 6 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bim'de indirimde ne var 6 Mart 2021 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
E-devlet Soy Ağacı Sorgulaması Nasıl Yapılır? E-Devlet soy ağacı sorgulama işlemleri
Youtube Daha Sonra İzle videoları nasıl silinir?
Öğretmen dizisi kaç bölüm devam edecek? Orjinal dizisi kaç bölümdü?
2021 yılında ekrana gelecek yeni diziler neler? 2021 yılı dizi listesi!
Peaky Blinders yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders 6. sezon tarihi belli oldu mu?
Kaçıncı sınıfta yatay geçiş yapılır? Yatay geçişte kaçıncı sınıftan başlarım?
SGK’dan teminat iadesi alma şartları nelerdir? 2021 Teminat iade yazısı nasıl yazılır?
Set Ekstra sunucusu Tülay Demir Oktay kimdir? Tülay Demir Oktay nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
30000 tl ye alınabilecek araba tavsiyesi 2021
Esnek çalışma ne zaman uygulanmaya başlayacak? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.