Suriye'nin Cerablus ve Bab bölgesinde balistik füzeli saldırı: 1 ölü, 18 yaralı

Suriye’nin Cerablus ve Bab bölgesinde bulunan 2 farklı noktaya balistik füze ile saldırı düzenlendiği açıklandı. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde 1 sivil hayatını kaybederken 18 kişinin yaralandığı açıklandı.

Suriye’nin Türkiye sınırına en yakın konum olan Cerablus’un Hamran bölgesi ve Bab ilçesinin Terhin bölgesine akşam saatlerinde balistik füze ile saldırı düzenlendi. Balistik füze saldırısı petrol rafine tesislerine yapılırken tankerlerin patlaması ile bölge savaş alanına döndü.

Hamran bölgesinde yapılan incelemelerde 1 sivilin öldüğü belirlenirken aynı zamanda 18 sivilin de yaralandığı açıklandı. Terhin bölgesinde incelemeler devam ederken son açıklamalarda henüz can kaybı ve yaralı olmadığı belirtildi.

Yaralanan 18 kişi çevrede bulunan hastanelere kaldırılırken iki bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilerek yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtilirken ekiplerin yaşanabilecek olumsuzluklar için hazır olduğu belirtildi.