İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Suriye'de kritik Rusya zirvesi! Rus heyet Libya'da ateşkes çağrısında bulundu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve heyeti Rusya'ya kritik bir zirve gerçekleştirdi. Rus heyet Libya'da ateşkes çağrısında bulundu.

07 Eylül 2020 Pazartesi 19:49
Suriye'de kritik Rusya zirvesi! Rus heyet Libya'da ateşkes çağrısında bulundu
Takip Et:

Suriye ziyareti gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Libya’da acil ateşkes gerektiğini açıkladı. Şam rejim lideri Esad, Rus heyetini karşılarken heyecanlı ve eğilip büküldüğü görüldü.


Lavrov, dokuz buçuk yılı aşkın süredir süren iç savaşın sürdüğü ülkede ekonominin yeniden kalkabilmesi için uluslararası yardımın gerekliliğinden söz etti. Bakan, Libya’da da acil ateşkes çağrısında bulunarak Moskova’nın diyalogla çözümden yana olduğu kaydedildi.

ABD yaptırım etkisinin kırılması için yardım edilecek

Şam heyetindeki Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Moskova yönetiminde Beşar Esad yönetimine uygulanan ABD yaptırımlarının kırılabilmesi için yardım edileceğini duyurdu. Borisov, Suriye’de bulunan 40 enerji tesisinin yeniden çalışabilmesi için de devreye girileceğini açıkladı.



Son Güncelleme: 07.09.2020 19:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RısyaLibyaSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den İngiltere'ye flaş çağrı: Brexit'e uyun!
AB'den İngiltere'ye flaş çağrı: Brexit'e uyun!
Canlı ders veren profesör ders sırasında korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti
Canlı ders veren profesör ders sırasında korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti
İsrail'de uyuşturucunun yasallaşmasını isteyen grup gökten uyuşturucu yağdırdı
İsrail'de uyuşturucunun yasallaşmasını isteyen grup gökten uyuşturucu yağdırdı
Tayvan sınır ihlali nedeni ile Çin' ait Su-35 savaş uçağını düşürdü!
Tayvan sınır ihlali nedeni ile Çin' ait Su-35 savaş uçağını düşürdü!
Tayvan, Çin SU-35 savaş uçağını düşürdü! Pilot yaralı olarak kurtuldu
Tayvan, Çin SU-35 savaş uçağını düşürdü! Pilot yaralı olarak kurtuldu
Ege'de 80 göçmeni taşıyan bot battı!
Ege'de 80 göçmeni taşıyan bot battı!

Popüler Haberler

Edevletten tc kimlik ile ehliyet sorgulama nasıl yapılır?
Vekaletname ne işe yarar? Vekaletname kim tarafından verilir?
Memur ve emekli maaşları ne zaman hesaba geçer? 2020 Memur maaşları ne zaman saat kaçta yatıyor?
KYK borçları silinir mi? KYK borçları hakkında son açıklamalar neler?
SGK’dan Çift Maaş alabilmek için neler yapmak gerekir?
Tozkoparan yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Rüyada tekneye bindiğini görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada tekneye bindiğini görmek rüyasının tabiri
Galatasaray'a transfer olan Etebo kimdir? Oghenekaro Etebo kariyeri ve geçmişi
Bekçiliğe Başvuru Nasıl Yapılır? Bekçi olma koşulları?
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? 2020 Polislik ve bekçilik alım şartları nelerdir?
Kredi ve kredi kartı borcu erteleyen bankalar ve borç erteleme faizleri
Vadesiz döviz hesabı açma işlemleri nelerdir?
Gitar çalmayı hızlı ve kolay öğrenme yolları
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ne zaman başlayacak? Hangi oyuncu ayrıldı?
Öğretmen dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Fox TV Öğretmen dizisi ne zaman başlayacak?
Emeklilik maaş hesaplaması nasıl yapılıyor? 2020 Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 7 Eylül 2020 Pazartesi
Toki faizsiz konut kredisi nasıl alınır? Eylül 2020 Toki ev alma banka kredisi şartları
Volvo XC90 Teknik Özellikleri tanıtıldı!
65 yaş üstü emekliye 2 bin 100 TL ödeme başvuru şartları
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.