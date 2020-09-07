Suriye'de kritik Rusya zirvesi! Rus heyet Libya'da ateşkes çağrısında bulundu

Suriye ziyareti gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Libya’da acil ateşkes gerektiğini açıkladı. Şam rejim lideri Esad, Rus heyetini karşılarken heyecanlı ve eğilip büküldüğü görüldü.

Lavrov, dokuz buçuk yılı aşkın süredir süren iç savaşın sürdüğü ülkede ekonominin yeniden kalkabilmesi için uluslararası yardımın gerekliliğinden söz etti. Bakan, Libya’da da acil ateşkes çağrısında bulunarak Moskova’nın diyalogla çözümden yana olduğu kaydedildi.

ABD yaptırım etkisinin kırılması için yardım edilecek

Şam heyetindeki Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Moskova yönetiminde Beşar Esad yönetimine uygulanan ABD yaptırımlarının kırılabilmesi için yardım edileceğini duyurdu. Borisov, Suriye’de bulunan 40 enerji tesisinin yeniden çalışabilmesi için de devreye girileceğini açıkladı.