Suriye'de kritik Rusya zirvesi! Rus heyet Libya'da ateşkes çağrısında bulundu

Suriye ziyareti gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Libya’da acil ateşkes gerektiğini açıkladı. Şam rejim lideri Esad, Rus heyetini karşılarken heyecanlı ve eğilip büküldüğü görüldü.
ABD yaptırım etkisinin kırılması için yardım edilecek
Şam heyetindeki Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Moskova yönetiminde Beşar Esad yönetimine uygulanan ABD yaptırımlarının kırılabilmesi için yardım edileceğini duyurdu. Borisov, Suriye’de bulunan 40 enerji tesisinin yeniden çalışabilmesi için de devreye girileceğini açıkladı.
Son Güncelleme: 07.09.2020 19:49