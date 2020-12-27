Süpermen kıyafetli katil, işlediği cinayetin üstünü örtmek için 2 kişiyi daha öldürdü!

’da Süperman kıyafetiyle dikkatleri üzerinde toplayan 26 yaşındaki birey duyan herkesi şoka uğratan davranışlarda bulundu. Ukrayna’nın Donetsk’e bağlı Slavyansk şehrinde yaşanan olayda, Süpermen kıyafeti giymiş olan 26 yaşındaki adam, arkadaşının dükkanına giderek burada onunla tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında adamın arkadaşını iple boğarak öldürdüğü öğrenildi.

Ukrayna polis birimleri tarafından yapılan açıklama kapsamında, adamın dükkanda işlediği cinayetin izlerini ortadan kaldırmak için, öldürdüğü arkadaşının oda arkadaşını ve annesini de öldürdüğü aktarıldı. Sıralı olacak şekilde arka arkaya 3 cinayet işleyen katil, polis birimleri tarafından gözaltına alındı.