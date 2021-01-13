Sudan askeri helikopteri Etiyopya sınırında yere çakıldı!

Sudan tarafından yapılan son dakika açıklamalarında bir askeri helikopterin Etiyopya sınırında kalkıştan kısa süre sonra düştüğü açıklandı. Helikopterde bulunan 3 personelin sağ kurtulması ise sevindirdi.
Alev alarak düşen helikopterde bulunan 3 personelin canlı şekilde kurtarıldığı açıklanırken personellerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Sudan yetkilileri helikopter kazası ile ilgili resmi açıklama yapmazken ülkenin Etiyopya sınırına son zamanlarda askeri birlikleri göndermesi merakla karşılandı.
Son Güncelleme: 13.01.2021 19:22