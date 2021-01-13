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Sudan askeri helikopteri Etiyopya sınırında yere çakıldı!

Sudan haber ajansları tarafından son dakika bilgisi olarak verilen helikopter kazası merak edilmeye devam ediyor. Sudan'ın Etiyopya sınırına asker sevkiyatı yaptığı iddiaları gündemdeyken yine aynı bölgede düşen helikopter kazası dikkat çekti. Helikopterde bulunan 3 personel sağ olarak kurtarılırken yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 19:22
Sudan askeri helikopteri Etiyopya sınırında yere çakıldı!
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Sudan tarafından yapılan son dakika açıklamalarında bir askeri helikopterin Etiyopya sınırında kalkıştan kısa süre sonra düştüğü açıklandı. Helikopterde bulunan 3 personelin sağ kurtulması ise sevindirdi.

Sudan resmi haber ajanslarından bir tanesi olan SUNA tarafından yapılan haberlerde bir askeri helikopterin Etiyopya sınırındaki yer alan Kadarif şehrinde ki Vaad Ziyad havaalanından kalkışa geçtikten kısa bir süre sonra düştüğü belirtildi.

Alev alarak düşen helikopterde bulunan 3 personelin canlı şekilde kurtarıldığı açıklanırken personellerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Sudan yetkilileri helikopter kazası ile ilgili resmi açıklama yapmazken ülkenin Etiyopya sınırına son zamanlarda askeri birlikleri göndermesi merakla karşılandı.



Son Güncelleme: 13.01.2021 19:22
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Anahtar Kelimeler:
SudanHelikopterDüştüKaza
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