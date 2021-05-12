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Subaru'nun ilk tam elektrikli otomobili geliyor : Solterra

Subaru, Japon otomobil üreticisidir. Subaru,ilk kez tam elektrikli bir SUV model aracı, Toyota ile birlikte tasarlayarak piyasaya sürecek. Subaru, Bu aracın adını ve ilk görüntülerini paylaştı. Subaru'nun çıkaracağı ilk tam elektrikli SUV modelinin adı Solterra olacak. Bu haberimizde Solterra ile ilgili detayları sizler için derledik İşte Subaru'nun ilk tam elektrikli SUV modeli ...

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:28
Subaru'nun ilk tam elektrikli otomobili geliyor : Solterra
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Subaru, ilk kez elektrikli otomobilini piyasaya sürecek. Subaro ,2022 yılında çıkması beklenen yeni elektrikli otomobilinin adını ve görüntüsünü açıklığa kavuşturdu.

Subaru Solterra

Subaru  çıkaracağı ilk tam elektrikli otomobilin adı Solterra olacağını duyurdu. Bu kelimenin Latince ‘’Güneş’’ ve ‘’Dünya’’ kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıktığı söyleniyor. Japon otomobil devi Subaru, Solterra’nın görüntülerini de piyasaya sundu.

Solterra , elektrikli otomobillere özel eSubaru Global Platformu’nu kullanacağı belirtildi. Solterra , Subaru ve Toyota’nın ortak girişimi ile geliştirilen bir SUV modeli oldu.  Solterra’nın 2022’de ABD, Kanada,Çin,Avrupa ve Japonya’da piyasaya çıkması beklenmektedir.  Aracın, Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:28
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SubaruSubaru SolterraSubaru Ilk Tam Elektrikli Otomobili
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