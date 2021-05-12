Subaru'nun ilk tam elektrikli otomobili geliyor : Solterra

Subaru, ilk kez elektrikli otomobilini piyasaya sürecek. Subaro ,2022 yılında çıkması beklenen yeni elektrikli otomobilinin adını ve görüntüsünü açıklığa kavuşturdu.
Subaru Solterra
Solterra , elektrikli otomobillere özel eSubaru Global Platformu’nu kullanacağı belirtildi. Solterra , Subaru ve Toyota’nın ortak girişimi ile geliştirilen bir SUV modeli oldu. Solterra’nın 2022’de ABD, Kanada,Çin,Avrupa ve Japonya’da piyasaya çıkması beklenmektedir. Aracın, Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.
Son Güncelleme: 12.05.2021 21:28