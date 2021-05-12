Subaru'nun ilk tam elektrikli otomobili geliyor : Solterra

Subaru, ilk kez elektrikli otomobilini piyasaya sürecek. Subaro ,2022 yılında çıkması beklenen yeni elektrikli otomobilinin adını ve görüntüsünü açıklığa kavuşturdu.

Subaru Solterra

Subaru çıkaracağı ilk tam elektrikli otomobilin adı Solterra olacağını duyurdu. Bu kelimenin Latince ‘’Güneş’’ ve ‘’Dünya’’ kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıktığı söyleniyor. Japon otomobil devi Subaru, Solterra’nın görüntülerini de piyasaya sundu.

Solterra , elektrikli otomobillere özel eSubaru Global Platformu’nu kullanacağı belirtildi. Solterra , Subaru ve Toyota’nın ortak girişimi ile geliştirilen bir SUV modeli oldu. Solterra’nın 2022’de ABD, Kanada,Çin,Avrupa ve Japonya’da piyasaya çıkması beklenmektedir. Aracın, Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.