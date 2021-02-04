Su içmek istedi, yanlışlıkla dezenfektan içti

04 Şubat 2021 Perşembe 22:33
Komik olay Hindistan'da yaşandı. Bütçe toplantı
sı yapan yapıldığı sırada orada bulunmakta olan yetkililerden birisi de Ramesh Pawar
'dı. Pawar, susadığı için masasında bulunan su şişesine elini attı. Su şişesi sandığı şey aslında el dezenfektan
ıydı. Durumun farkına varmayan Pawar, dezenfektandan bir yudum aldı. Suyun tadının farklı olduğunu fark etmesiyle hemen tükürdü. Pawar'ın komik anını o sırada kameralar çekmekteydi. Olayı fark edenler gülmeye başladı.
Son Güncelleme: 04.02.2021 22:33
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