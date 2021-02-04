Su içmek istedi, yanlışlıkla dezenfektan içti

Komik olay Hindistan'da yaşandı. Bütçesı yapan yapıldığı sırada orada bulunmakta olan yetkililerden birisi de'dı. Pawar, susadığı için masasında bulunan su şişesine elini attı. Su şişesi sandığı şey aslında elıydı. Durumun farkına varmayan Pawar, dezenfektandan bir yudum aldı. Suyun tadının farklı olduğunu fark etmesiyle hemen tükürdü. Pawar'ın komik anını o sırada kameralar çekmekteydi. Olayı fark edenler gülmeye başladı.