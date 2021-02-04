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Su içmek istedi, yanlışlıkla dezenfektan içti

Hindistan'da yaşanan olayda Ramesh Pawar isimli yetkili su yerine dezenfektan içti. Salonda gülme sesleri yankılandı.

04 Şubat 2021 Perşembe 22:33
Su içmek istedi, yanlışlıkla dezenfektan içti
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Komik olay Hindistan'da yaşandı. Bütçe toplantısı yapan yapıldığı sırada orada bulunmakta olan yetkililerden birisi de Ramesh Pawar'dı. Pawar, susadığı için masasında bulunan su şişesine elini attı. Su şişesi sandığı şey aslında el dezenfektanıydı. Durumun farkına varmayan Pawar, dezenfektandan bir yudum aldı. Suyun tadının farklı olduğunu fark etmesiyle hemen tükürdü. Pawar'ın komik anını o sırada kameralar çekmekteydi. Olayı fark edenler gülmeye başladı.



Son Güncelleme: 04.02.2021 22:33
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Anahtar Kelimeler:
Ramesh PawarDezenfektanToplantıKarıştırdı
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