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SpaceX tek seferde uzaya 143 tane uydu gönderdi!

Elon Musk'ın şirketi olan SpaceX tarafından bugün Dünya yörüngesine 143 tane uydu gönderildi. İçlerinde Starlink'in de 10 tane uydusu bulunmaktadır. İçlerinde ASELSAN'ın da uydusu bulunan uydularla beraber Hindistan'a ait olan, tek seferde uzaya gönderilen uydu sayısı rekoru kırılmış oldu.

24 Ocak 2021 Pazar 23:45
SpaceX tek seferde uzaya 143 tane uydu gönderdi!
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SpaceX tarafından uzaya tek seferde 143 uydu fırlatıldı!

ABD’li şirket SpaceX uydu, roket ve uzay mekiği üretmektedir. Şirket Transporter-1 görevi dahilinde uzaya tek atışta 143 tane uydu fırlattı. ASELSAN’a ait bir küp uydu da fırlatılan uydular arasında yer almaktadır. SpaceX yaptığı bu atışla Hindistan’ın rekorunu kırmış oldu. Yörüngeye 104 tane uydu yollayan Hindistan geri planda kaldı.

Elon Musk’ın şirketi olan SpaceX, yaptığı bu hamlesiyle Hindistan’a ait olan rekoru kırmış oldu. Bugün yapılan Transporter-1 adlı görev kapsamında tam olarak 143 farklı uydu uzaya gönderildi. Bu hamle ile “tek seferde uzaya en çok uydu taşıma” rekoru ise SpaceX’in oldu.

ASELSAN uydusu da vardı!

Görev kapsamında uzaya gönderilen bu 143 uydu tek bir ülkeden çıkmıyordu. Farklı ülkelerin, şirketlerin, araştırma kurumlarının ve firmaların da içerisinde yer aldığı bu görev kapsamında uzaya gönderilen uydular arasında ASELSAN’ın da uydusu bulunuyordu. Ülkemizin savunma sanayisinde önde gelen isimlerden olan bu şirketin öz kaynaklı Ar-Ge projesi kapsamında geliştirilmiş olan ASELSAT 3U adlı uydu gönderildi ve alçak Dünya yörüngesinde görev alacak.

Starlink Uyduları da Fırlatıldı!

Uydu filosunu geliştirme konusunda hızla ilerleyen SpaceX, bugün üstlendiği görevde Starlink uydularından da fırlattı. Fırlatılan 143 uydu arasından 10 tanesi Starlink uydusudur. Starlink’in uzaydaki uydularının sayısı bununla birlikte 961’e yükselmiş durumdadır.

Transporter-1 görevi, SpaceX’in yeni roket paylaşma programının ilk ürünü olarak gözler önüne serilmektedir.

SpaceX, bir proje kapsamında belirli bir yükün altındaki küçük hacimli uyduları uzaya fırlatabiliyor. Uygun fiyatla uzaya küçük uyduların gönderildiği bu projenin adı “SmallSat Rideshare Program” dır. Şirketin uygun fiyatla uydu göndermesi ile cazip teklifler meydana gelmektedir. Öneğin 1 milyon dolar ödeyerek 200 kilogram büyüklüğünde bir yük uzaya gönderilebilmektedir.

Rekor Kırıldı!

Bundan önce Hindistan’a ait olan rekor, Elon Musk’ın şirketi ile geride bırakıldı. Tek seferde uzaya gönderilen uydu sayısı rekoru 104 uydu ile Hindistan’a aitti. Ancak bugün yapılan fırlatma işlemi ile bu rekor geride kaldı. 143 uydu yeni rekoru elinde tutan SpaceX, starlink uyduları ile beraber Dünya yörüngesinde bir ağ kurma hedeflemektedir. 12 bin uydunun olacağı bu ağ projesinin 2027 yılında tamamlanmış olması planlanmaktadır.

Bugün gerçekleşen bu fırlatmanın gelecek yıllara yapılan araştırmalar doğrultusunda olduğunu düşünmek çok da zor değildir. Diğer gezegenlerde yaşam arayan Elon Musk ve şirketi, bu amaç için pek çok gelişmelere imza atmaktadır.  



Son Güncelleme: 24.01.2021 23:45
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Anahtar Kelimeler:
SpaceXElon Musk143 Uydu
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