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SP ve Moody's'ten Türkiye'ye yönelik skandal çıkış!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları SP, Moody's'ten Türkiye'ye yönelik tehdit içerikli skandal bir açıklama geldi. Açıklamada, Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik bir para politikasına gitmesi halinde Türkiye'nin kredi notunda düşüş yaşanabileceği belirtildi.

25 Mart 2021 Perşembe 12:03
SP ve Moody's'ten Türkiye'ye yönelik skandal çıkış!
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S&P ve Moody's'un Türkiye'nin faiz politikalarıyla ilgili yapılan değerlendirmelerinde tehdit içerikli bir açıklama yer aldı.  Moody's'un bugün yayımladığı haftalık kredi görünümüne ilişkin raporda TCMB'de gerçekleşen sık görev değişikliklerinin Türk bankaları çerçevesinde kredi notları anlamında bir olumsuzluk yaratabileceği belirtildi.

TL'de yaşanan değer kayıpları ve Türkiye enflasyonun giderek yükselmesiyle birlikte yurtiçinde yer alan tasarruf sahiplerinin güvende zedelenme yaşayabileceği ve yüksek oranlarda yer alan dolar kurlarının da daha da artacağı bildirilen raporda 'TL'deki değer kayıplarında yatırım kanalları ile Türkiye'ye yapılan para girişlerinin azalacağı ve hükümet tarafından uygulanan politikalar ile birlikte sermaye kontrollerinde riskinin artabileceği ifade edildi.

S&P Global'ın raporunda ise Türkiye'deki ödemeler dengesinde yaşanan kırılganlıkların son gelişmelerle daha da artabileceği ve ülkenin mali durumunda şuan için görülen güçlü görünümde düşük rezervlerle birlikte kısa vadeli ödemelerin dengelerinde yaşanan baskılarda kontrol altına alınmasıyla ilgili seçeneklerde sınırlama yaşadığının görüldüğü belirtildi.



Son Güncelleme: 25.03.2021 12:11
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Anahtar Kelimeler:
S&PMoodysTürkiye Raporu
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