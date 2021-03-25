SP ve Moody's'ten Türkiye'ye yönelik skandal çıkış!

S&P ve Moody's'un Türkiye'nin faiz politikalarıyla ilgili yapılan değerlendirmelerinde tehdit içerikli bir açıklama yer aldı. Moody's'un bugün yayımladığı haftalık kredi görünümüne ilişkin raporda TCMB'de gerçekleşen sık görev değişikliklerinin Türk bankaları çerçevesinde kredi notları anlamında bir olumsuzluk yaratabileceği belirtildi.
S&P Global'ın raporunda ise Türkiye'deki ödemeler dengesinde yaşanan kırılganlıkların son gelişmelerle daha da artabileceği ve ülkenin mali durumunda şuan için görülen güçlü görünümde düşük rezervlerle birlikte kısa vadeli ödemelerin dengelerinde yaşanan baskılarda kontrol altına alınmasıyla ilgili seçeneklerde sınırlama yaşadığının görüldüğü belirtildi.