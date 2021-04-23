Sosyal medyada kız arkadaşının fotoğrafını beğenen adama kurşun yağdırdı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires’te meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Merlo semtinde 23 yaşındaki Nicolas Jaime adlı bir genç Micaela adındaki kız arkadaşının sosyal medyada paylaştığı fotoğrafını beğenen Damian Di Bella adlı kişiyi kurşun yağmuruna tuttu. Yaşanan olayda Jaime'nin, motosikleti ile Di Bella’nın kullandığı araca yaklaşarak ardından silahını çeken Jaime, Di Bella'nın aracına art arda en az 11 el ateş etti. Gelen kurşunlardan birinin boynuna isabet etmesi sonucunda kullandığı aracın kontrolünü kaybeden Di Bella, yol kenarında bulunan bir direğe çarparak durdu. Olayı görenler tarafından polise ihbar edilmesiyle olay yerine gelen ekipler Di Bella hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri etrafta incelemelerde bulunurken etraftaki boş kovanları topladılar. Polis yetkilileri, ilk başta olay yerinden kaçan Jaime'nin, daha sonra kullandığı saldırıda kullandığı silah ve motosikletiyle birlikte Buenos Aires’in Matera bölgesindeki polis karakoluna teslim olduğu bilgisini verdi. Öte yandan yaralının hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

