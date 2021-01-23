Sosyal medya platformları Rusya'nın talebi ile protesto çağrılarını silmeye başladı!

Rusya’nın sosyal medya sitelerine yaptığı başvuru ve baskıların işe yaradığı açıklandı. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu ülkede kullanıma açık olan Youtube, TikTok ve Instagram başta olmak üzere tüm sosyal medya araçlarının gençleri izinsiz protestolara itmeye yönelik içerik ve paylaşımların silineceğini açıkladı.

Roskomnadzor’un açıklamalarına göre ülkede bulunan tüm kitle iletişim araçların provakatif içerikli engelleme ve Rus yasalarına uygun olarak düzenlemesine karar verdi. Sitelere verilen ültimatomlar sonrasında başta Youtube olmak üzereve diğer sosyal medya platformları içeriklerin %50’sini sildi denildi.

Rusya muhalif parti lideri Aleksey Navalnıy 22 Ağustos 2020’de zehirleniş ve tedavi altına alınmıştı. Daha sonrasında Berlin’e özel uçakla gönderilerek tedavisi devam etmişti. Yayılan haberler sonrasında Navalnıy Almanya’dan tedavisi sonra döndüğünde havalimanında 17 Ocak tarihinde gözaltına alınmış 18 Ocak tarihinde ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Muhalif parti yanlıları 23 Ocak’ta Rusya genelinde büyük bir protesto için çağrıda bulunmuştu.