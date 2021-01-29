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Sosyal medya fenomeni, barbie bebeğe benzeyebilmek için tam 90 kilo verdi

Tam tamına 90 kilo veren sosyal medya fenomeni Lavende neden ve nasıl kilo verdi? öğrenmek istiyorsanız doğru adrestesiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 16:45
Sosyal medya fenomeni, barbie bebeğe benzeyebilmek için tam 90 kilo verdi
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Avrupa Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde yaşamını sürdüren ve sosyal medyada fenomen olan Avustralyalı 36 yaşındaki Kayla Lavende, tam tamına 90 kilo verdi. Genç kadın, fazla kilolarından ötürü uçakta iki adet koltuk için  bilet almak zorunda olunca kilo verme kararını sosyal medya üzerinden açıkladı.

Sosyal medyada fenomen olan Avustralyalı genç fenomen Kayla Lavende, 90 kilo vererek çok sevdiği Barbie bebeklerine benzemek istedi ve benzedi. 

Uçakta iki koltuk almak zorunda kalınca kilo vermeye karar vermiş

Lavende, uçak seyahatinde kiloları sebebiyle bir değil iki adet  koltuk almak durumunda kalınca kilolarını verme kararını verdiğini açıkladı. 154 kilodan 64 kiloya düşmüş olan genç kadın, 2 sene boyunca diyet ve spor aktiviteleri yaptığını söyledi.

Barbie bebekler bana herzaman ilham verdi

Plastik oyuncak Barbie bebeğe olan ilgisini anlatan Kayla, ikonik oyuncak bebeklere olan takıntısının çocukluktan başladığını ifade etti. Lavende sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Barbie olmak istediğimden değil ama bana her zaman ilham verdi" diye duygularını açıkladı. 



Son Güncelleme: 29.01.2021 16:45
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Anahtar Kelimeler:
FenomenSosyalmedyaKiloverdiLavende
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