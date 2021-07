Son dakika: Virüs doğu Çin’in Nanjing bölgesinde yayılıyor! Virüse ilişkin son gelişmeler

Çin’in doğusunda bulunan Nanjing bölgesinde Covid-19 vakaları artış göstermeye devam ediyor. Pazar günü vaka sayısı 30 olarak bildirilirken son günlerdeki vaka sayısı 60’ın üstüne çıktı.

Virüsü kontrol altına alabilmek ve vaka sayılarını saptayabilmek için Çin yönetimi nüfusu toplu olarak test ediyor.

Bunların yanı sıra Suqian şehrinde ve kuzeydoğuda bulunan Liaoning Eyaletindeki başka bir buluşma vaka sayılarında artışa neden oldu. Her ikisi de Nanjing salgını ile ilgili olduğu söylendi.

Myanmar sınırına yakın olan Yunnan eyaletinde ise 36 ithal vaka olduğu öğrenildi. Myanmar nüfusunun ise neredeyse yarısı şiddetli bir salgın ile karşı karşıya. Yunnan’da yeni teşhis edilen tüm insanlar 30 Haziran ve 24 Temmuz’dan önce Yunnan sınırını geçti.

Çin’de ise ilk salgının görüldüğü 2019 yılının sonlarından beri toplamda 87.228 vaka ile karşılaşıldı. Bunlardan 741’i ise güncel vaka. Ölenlerin sayısı ise aylardır 4.636’da sabit duruyor.

Dünya üzerinde salgına ilişkin son gelişmeler

Avrupa’daki yaz turizmi için yapılan planlamalar vaka sayılarından dolayı askıda.

İspanyollar vakaların artış göstermesine rağmen virüs aşısına güveniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise virüs ile mücadele için ulusal birlik ve aşı adına çağrıda bulundu. Bunun yanı sıra aşı karşıtı olanları da eleştirdi.

Berlin’de ise Alman politikacılar Pazar günü Şansölye Angela Merkel’in genelkurmay başkanının, önümüzdeki aylarda COVID-19 virüsü bulaşmış insan sayısı yeni seviyelere ulaşırsa aşısız kişilere kısıtlamaların gerekli olabileceği yönündeki uyarısı üzerine derinden bölündü.

Genelkurmay Başkanı Helge Braun, Bild am Sonntag gazetesinden alınan bilgilere göre Almanya’da koronavirüs ile ilgili başka bir karantina beklenmediği öğrenildi. Lakin Brown, aşılanmamış kişilerin restoranlar, sinemalar veya spor stadyumları gibi yerlere girişinin “kalan riskler çok yüksek olduğu için” reddedilebileceği bilgisine ulaşıldı.

Bunların yanı sıra Brown, aşının ciddi hastalıklara karşı korunmak için önemli olduğunu ve “aşılanmış kişilerin kesinlikle aşısız insanlardan daha fazla özgürlüğe sahip olacağını” dile getirdi. Bu tür politikaların yasal olacağını çünkü “devletin vatandaşlarının sağlığını korumakla yükümlü olduğunu” ifade etti.

Bu yorumlar Alman siyasetinde potansiyel aşı gereksinimleri hakkında bir tartışma başlamasına neden oldu. Sorunun, Merkel’in Hıristiyan Demokratları içinde bile bölücü olduğu kanıtlandı. Almanya lideri olarak Merkel’in yerini alacak adayı Armin Laschet, şimdilik resmi veya resmi olmayan herhangi bir aşı şartına karşı olduğunu dile getirdi.

Tüm dünyada vaka durumları böyle iken Türkiye’de ise artış görülmeye başlandı. Son 24 saatte vakalar 14 bin 230 kişiye çıktı.

Sağlık Bakanlığı İstatistiklerine göre son yedi günlük ortalamanın güncel olarak 10 bin 269 olduğunu gösteriyor. Önceki haftaya göre karşılaştırıldığında ise ortada önemli bir artış olduğunu gösteriyor.

Türkiye’de Temmuz ayında kısıtlamalar kaldırıldı ve üzerine dokuz günlük tatilin gelmesi ile vatandaşlar soluğu tatilde aldı. Yurt dışından gelen turistlerinde tatil yerlerine akın etmesi ile beraber kurallar göz ardı edilince vakalarda büyük yükseliş görüldü. Hükümetin paylaştığı vaka haritasına bakıldığında ise Antalya ve çevresinin tamamen kırmızıya kaplandığı görülüyor. Bu da riskin arttığı anlamına geliyor. Tüm bunların yanı sıra Pazar günü ölü sayısının 55’e yükseldiği görüldü. Toplam ölüm sayısı ise 50 bin 934’ çıktı.

---

Anthony Fauci’nin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin, aşıları tam olan kişilerin halka açık yerlerde maske takmalarını tavsiye etmek adına COVID-19 yönergelerini gözden geçirdiğini dile getirdiği öğrenildi.

Ülkenin bulaşıcı hastalıklardan sorumlu üst düzey yetkilisi Fauci, CNN’nin “Birliğin Durumu” adlı televizyon programına, yönergelerin değiştirilmesiyle ilgili görüşmelerde yer aldığını ve bunun “aktif olarak incelenmekte” olduğunu ifade etti.

Enfeksiyon oranlarının yüksek olduğu bazı yerel bölgelerin, bireyleri aşı durumlarına bakılmaksızın halka açık yerlerde maske takmaya çağırdığı öğrenildi. Fauci, bu yerel kuralların, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin aşıların halka açık yerlerde maske takmalarına gerek olmadığı yönündeki tavsiyesiyle çelişmediğini dile getirdi.

---

Tokyo’da ise önemli Golfçülerden Bryson DeChambeau ve John Ram’ın testlerinin pozitif olmasından dolayı olimpiyatlarda olamayacakları öğrenildi. Dolayısıyla Pazar günü olimpiyatlardan çekilmek zorunda kalan en ünlü oyunculardan ikisi oldu. DeChambeau’nun yerine ise Patrick Reed’in geçeceği öğrenildi.

Ünlü Golfçü DeChambeau konuya ilişkin şunları söyledi:

“ABD Olimpiyatlarında Olimpiyatlarda yarışamadığım için çok hayal kırıklığına uğradım” dedi. Ülkemi temsil etmek benim için dünyalar demek ve bu takımı kurmak benim için büyük bir onurdu.”

Bunların yanı sıra Ram’ın iki ay içerisinde ikinci kes virüse yakalandığı öğrenildi. Son testi pozitif çıkmadan ise 14 gün önce aşı yaptırdığı öğrenildi. Olimpiyatlar için yapılan testler onlarca sporcunun virüse yakalandığını gösterdi.

---

Fransa’da ise vaka sayıları artarken halk sokaklara inerek protesto yaptı. Halk, hükümetin onlara ne yapmaları gerektiğini söylememelerini dile getirdi.

Fransa Başkanı Macron Tahiti yerel saati ile Cumartesi akşamı Fransız Polinezyası’nda bulunan hastaneyi ziyarete gitti. “Bana ‘aşı olmak istemiyorum’ dersen, yarın babana, annene veya bana bulaştıracaksın, özgürlüğünün değeri nedir?” Diye sordu.

Protestocuların “kendilerini sakin ve saygılı bir şekilde ifade etmekte özgür olduklarını” söyledi. Ancak Macron, gösterilerin koronavirüsü ortadan kaldırmayacağını söyledi.

---

Malezya’daki vaka sayıları ise 17.045’e kadar yükseldi.

Bu sayı ile beraber Malezya’da tespit edilen vaka sayısı bir milyonu aştı. Ulusal karantina yapılmasına rağmen 13 Temmuz’da 10 binin üzerine çıkan vaka sayısı o sayının altına düşmedi.

Sağlık Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, toplam enfeksiyon sayısının 1013.438’e ulaştığını söyledi. Bu, 1 Haziran’da karantinanın başlamasından bu yana %77’lik bir artışı temsil ediyor.

Ülkenin en zengin ve en kalabalık eyaleti olan Selangor ve komşu Kuala Lumpur, enfeksiyonların artmasına neden oldu.

Ülkede ölü sayısı da yaklaşık 8.000’e yükseldi. Eleştirmenler, Başbakan Muhyiddin Yassin’in hükümetini, pandemiyi engelleyemeyen tutarsız politikalar ve yarı tamamlanmış karantinalar ile ilerlediği için eleştirilere maruz kaldı.

---

Ürdün’de ise virüsten dolayı Amman’daki bir hastanede tedavi gören iki kişinin hastanedeki elektrik kesintisinden dolayı hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Bu haberi Sağlık Bakanı Firas el-Hawari verdi.

Müfettişler ise ölümlerin elektrik kesintisinden olup olmadığını araştırıyor. Bunun yanı sıra eski Sağlık Bakanı Nazir Obeidat, Salt’taki bir devlet hastanesinde oksijensiz kalan birkaç COVID-19 hastasının hayatını kaybetmesinin ardından 2021’in başında istifa etmişti.

---

Avrupa’da yaşanılanlara bakıldığında ise virüsü kontrol altına alabilmek için verilen kararlar turizme sert darbeler vuruyor.

Avrupa’da yapılan kısıtlamalar kapsamında Fransa’da kültürel ve turistik yerlerini bu hafta ziyaret edenler, COVID-19 için özel bir izin almak için yeni bir gereklilik söz konusu.

İtalya’da ise insanların müzelere, sinemalara erişmek ve restoran ve kafelerde yemek yemek için benzer bir izne ihtiyaçları olacağı söyleniyor.

---

Virüsün geldiği yer olan Çin’de ise 32 yeni virüs vakası tespit edildi. Bunlardan 27’sinin ise yurt dışından geldiği öğrenildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamasına göre yurtdışından gelen vakaların altısının Myanmar’ın güneybatı sınırında bulunan Yunnan’dan olduğu, beşinin Guangdong’dan dördününde Şangay ve Fujian’dan olduğu öğrenildi.

Yeni önlemler kapsamında Çin’in sınır kontrolleri sıkılaştırıldı. Çin’de görülen 9 bin 229 vakadan 4 bin 636’sı hayatını kaybetti.

---

İspanya’da ise salgının önüne geçebilmek için çalışmalara devam ediliyor. İspanya halkı aşıya oldukça güveniyor.

İspanya’da ilk başlarda AB’nin diğer ülkeleri gibiydi. Virüs ile mücadelede başta çok başarılı değildi. Lakin aşının da bulunması ile hemen aşıları alarak 24 milyon vatandaşı aşıladı. Bu sayı yetişkin nüfusunun %53’ünü temsil ediyor.

İspanyol Aşı Deneği başkanı Amos García, Associated Press’e şunları söyledi: “Uzmanlarımız aşıların faydalarına her zaman güçlü bir şekilde inandılar. Çocukları her zaman erken yaşlardan itibaren aşı yaptırmaya teşvik ettik.”

İspanya’daki çocuklar için COVID-19 dışı genel aşılama oranlarının %95’i aştığını söyledi.