İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!

Son dakika: Riyad'a füze atıldı!

Son dakika bilgilerine göre Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füze atılması sonucu patlama meydana geldi.

26 Ocak 2021 Salı 21:01
Son dakika: Riyad'a füze atıldı!
Takip Et:

Reuters Haber Ajansı’ndan alınan son dakika bilgisine göre Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad’da patlama meydana geldi. El Arabiya televizyonu Riyad’a atılan füzenin engellendiğini duyurdu.

Olayın yaşandığı tanıkların ifadesine dayandırılıyor. Yaşanan patlamada can ve mal kaybı ile alakalı açıklama yapılmaıd.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar doğrultusunda patlama sesinin Riyad Havalimanı yakınlarından geldiği belirtildi.

Patlama haberini haber ajansı ifade ederken, El Arabiya resmi televizyonu da Riyad’a atılan füzenin engellediğini ifade etti.

Bazı yorumlar doğrultusunda patlama seslerinin birden fazla olduğu belirtildi. Olay anına ait videolarda paylaşıldı.



Son Güncelleme: 26.01.2021 21:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FüzePatlamaRiyaddapatlamaSuudiArabistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti
İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti
İtalyan hükümetinde kriz! Başbakan Conte, istifasını Cumhurbaşkanına sundu
İtalyan hükümetinde kriz! Başbakan Conte, istifasını Cumhurbaşkanına sundu
İran'da, Rus aşısı Sputnik V onaylandı
İran'da, Rus aşısı Sputnik V onaylandı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi!
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi!
Libya açıklarında göçmen botu battı: 17 ölü
Libya açıklarında göçmen botu battı: 17 ölü
Kenya'da silahlı çetelere operasyon: 10 ölü
Kenya'da silahlı çetelere operasyon: 10 ölü

Popüler Haberler

Sgk cenaze yardımı kimlere verilir? 2021 sgk cenaze yardım parası miktarı
PTT'denö özel borç transfer ve yapılandırma kredisi Ocak 2021
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru formu
4/D işçileri ve taşeronda asgari ücret maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi yapılacak mı? Taşerona ne kadar zam yapılacak?
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası ve şartları 2021
İSG devlet teşvik başvuruları nasıl yapılır? 2021
Akrep dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
BioNTech aşısından sevindiren haber
Mart ayında aşı sırası öğretmenlerde
TCMB Ekim 2020 PPK toplantısı ne zaman? Merkez faiz kararları ne zaman belli olacak?
Fındık fiyatları ne kadar? 17 Nisan Cuma il il güncel fındık fiyatları
Ayyüce isminin anlamı ne demek ve kökeni nerden geliyor?
Kuaförüm Sensin 4 Ekim Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Halka Yeni Gelen ve Diziden Ayrılan Oyuncular
Erkek saçı satılır mı? Saç satmak günah mı?
Epic Games ücretsiz yaptı: Star Wars Battlefront II: Celebration Edition' yoğun ilgi
Özel ve kamu bankalarının bayram kredisi fırsatları devam ediyor!
Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak? Güz Masalı ne zaman bitecek?
10.000 TL yaz tatili kredisi faiz oranları güncellendi! Garanti BBVA ile tatil kredisi faiz oranları ve şartları
Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2021 Vakıfbank emekli promosyon şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.