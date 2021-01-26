Son dakika: Riyad'a füze atıldı!

Reuters Haber Ajansı’ndan alınan son dakika bilgisine göre Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad’da patlama meydana geldi. El Arabiya televizyonu Riyad’a atılan füzenin engellendiğini duyurdu.
Olayın yaşandığı tanıkların ifadesine dayandırılıyor. Yaşanan patlamada can ve mal kaybı ile alakalı açıklama yapılmaıd.
Patlama haberini haber ajansı ifade ederken, El Arabiya resmi televizyonu da Riyad’a atılan füzenin engellediğini ifade etti.
Bazı yorumlar doğrultusunda patlama seslerinin birden fazla olduğu belirtildi. Olay anına ait videolarda paylaşıldı.
Son Güncelleme: 26.01.2021 21:01