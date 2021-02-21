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Son Dakika! Libya'da Bakan'a suikast girişimi...

Libya'nın başkenti olan Trablus'ta kimliği belirli olmayan silahlı kişilerin Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya suikast girişiminde bulunuldu. Suikast girişiminin kayıtları ortaya çıktı.

21 Şubat 2021 Pazar 23:15
Son Dakika! Libya'da Bakan'a suikast girişimi...
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Libya'nın başkenti olan Trablus'ta kimliği belirli olmayan silahlı kişikerin Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya ikamet ettiği evine gidildiği sırada suikast girişiminde bulunulmuştu.

Libya İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Başağa'nın yerel saat ile 15.00 sıralarında Trablus'un batısında yer alan Canzur bölgesinde ikmaet etiği konuta ulaşımı sırasında hareket halindeki otomobilden konvoyuna ağır silahlı ateş edildiği belirtildi.

Saldırı sonrasında Başağa'nın sağlık durumunun iyi olduğu, çatışmaya girildikten sonra bir korumanın yara aldığı ve saldırganlardan birinin etkisiz hele getirildiği ve iki saldırganın da gözaltına alındığı belirtildi.

Başağa'ya gerçekleştirilen suikast girşimi ise çevredeki güvenlik kamera ve vatandaşların kameraları ile anbean kaydedildi.



Son Güncelleme: 21.02.2021 23:15
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Anahtar Kelimeler:
SikastBakan
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