Son dakika... Japonya'da şiddetli deprem!

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya Fukuşima kıyılarında yerel saat 23:08'de meydana gelen sarsıntıda, depremin şiddeti 7.1 şiddetinde olduğu belirlendi. Deprem sonrasında tsunami uyarısı verilmediği açıklandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından açıklanan ifadeye göre Fukuşima kıyılarında şşideetli bir deprem meydana geldi. Ajans depremin şiddetinin 7.1 olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre deprem Fukuşima'nın açıklarında 60 kilometre derinlikte merkez üssü olacak şekilde meydana geldi.

Depremin etkisiyle birlikte yerel saat 23:08'de sarsıntının yakın olduğu bölgelerden biri olan Tokyo'da binalar sallandı.

Yaşanan sarsıntıyla büyük bir hasar meydana gelmediği aktarılırken, devlet televizyonu NHK de Tokaimura nükleeer tesisinde de problem yaşamadığını açıkladı.

AFAD açıkladı

AFAD deprem ile ilgili yapmış olduğu açıklamada Japonya’da saat 17.07’de (TSİ) 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.