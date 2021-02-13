Son dakika... Japonya'da şiddetli deprem!

Japonya'da şiddetli deprem
Japonya Fukuşima kıyılarında yerel saat 23:08'de meydana gelen sarsıntıda, depremin şiddeti 7.1 şiddetinde olduğu belirlendi. Deprem sonrasında tsunami uyarısı verilmediği açıklandı.
Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından açıklanan ifadeye göre Fukuşima kıyılarında şşideetli bir deprem meydana geldi. Ajans depremin şiddetinin 7.1 olduğunu açıkladı.
Depremin etkisiyle birlikte yerel saat 23:08'de sarsıntının yakın olduğu bölgelerden biri olan Tokyo'da binalar sallandı.
Yaşanan sarsıntıyla büyük bir hasar meydana gelmediği aktarılırken, devlet televizyonu NHK de Tokaimura nükleeer tesisinde de problem yaşamadığını açıkladı.
AFAD açıkladı
AFAD deprem ile ilgili yapmış olduğu açıklamada Japonya’da saat 17.07’de (TSİ) 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.