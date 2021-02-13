İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Son dakika... Japonya'da şiddetli deprem!

Japonya Fukuşima kıyılarında yerel saat 23:08'de meydana gelen sarsıntıda, depremin şiddeti 7.1 şiddetinde olduğu belirlendi. Deprem sonrasında tsunami uyarısı verilmediği açıklandı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 18:59
Son dakika... Japonya'da şiddetli deprem!
Takip Et:

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya Fukuşima kıyılarında yerel saat 23:08'de  meydana gelen sarsıntıda, depremin şiddeti 7.1 şiddetinde olduğu belirlendi. Deprem sonrasında tsunami uyarısı verilmediği açıklandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından açıklanan ifadeye göre Fukuşima kıyılarında şşideetli bir deprem meydana geldi. Ajans depremin şiddetinin 7.1 olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre deprem Fukuşima'nın açıklarında 60 kilometre derinlikte merkez üssü olacak şekilde meydana geldi. 

Depremin etkisiyle birlikte yerel saat 23:08'de sarsıntının yakın olduğu bölgelerden biri olan Tokyo'da binalar sallandı.

Yaşanan sarsıntıyla büyük bir hasar meydana gelmediği aktarılırken, devlet televizyonu NHK de Tokaimura nükleeer tesisinde de problem yaşamadığını açıkladı.

AFAD açıkladı

AFAD deprem ile ilgili yapmış olduğu açıklamada Japonya’da saat 17.07’de (TSİ) 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.



Son Güncelleme: 13.02.2021 18:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
JaponyaDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika: İsrail'de tarım arazisine uçak düştü: 2 ölü!
Son dakika: İsrail'de tarım arazisine uçak düştü: 2 ölü!
Halep'te bombalı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı
Halep'te bombalı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı
Fransa’da koronavirüsü atlatan kişilere tek doz aşı yapılacak
Fransa’da koronavirüsü atlatan kişilere tek doz aşı yapılacak
Son dakika... Sınırda deprem oldu
Son dakika... Sınırda deprem oldu
İran ve Afganistan'ın İslam Kale sınırında tanker patladı
İran ve Afganistan'ın İslam Kale sınırında tanker patladı
Dizindeki lekenin kanser işareti olduğunu söyleyen turiste inanmadı, turist haklı çıktı
Dizindeki lekenin kanser işareti olduğunu söyleyen turiste inanmadı, turist haklı çıktı

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı Cevher karakterini kim canlandırıyor? Cengiz Bozkurt kimdir?
Gönül Dağı dizi oyuncusu Serdar kimdir? Utku Ateş hakkında bilgiler
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut kimdir? Armağan Oğuz yer aldığı dizi ve film yapımları
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan kimdir, nereli yaşı kaç?
Sen Çal Kapımı Balca karakterini kim canlandırıyor? İlayda Çevik kimdir?
Gönül Dağı Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu biyografisi
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
13 Şubat 2021 Cumartesi Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 13 Şubat 2021 Cumartesi Dünya genelinde vaka sayısı
Gönül Dağı hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Gönül Dağı tekrar bölümleri ne zaman?
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
47 Ronin filminin konusu nedir? 47 Ronin filmi konusu ve oyuncuları
AGİ 2020 ne kadar, kaç TL? Bekar, evli, 1, 2 çocuklu AGİ 2020 ücret tablosu
Sully filmi konusu ve oyuncu kadrosu
iphone 6 ios 13 güncellemesi alacak mı? iphone 6 manuel güncelleme nasıl yapılır?
Yapı Kredi Bankası EFT işlem saatleri
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 13 Şubat 2021 Cumartesi
Gönül Dağı Keriman kimdir? Çiğdem Aygün biyografisi
Gönül Dağı dizisi Taner’i kim canlandırıyor? Berk Atan'ın biyografisi
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara'ya katılan Semi Sırtıkkızıl Kimdir? Emrah karakteri kimdir?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi Işıl kimdir? Ekin Su Cülcüloğlu'nun hayatı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.