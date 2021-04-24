İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
Son Dakika
Hande Erçel ısrar edince Kerem...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Son Dakika
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...

Son dakika... İsrail polisinden Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahale!

İsrail polisi, işgal altında olan Doğu Kudüs’te teravih namazından sonra Filistinlilere ses bombası ve atlı ile müdahale etti. Müdahale sonrasında 8 kişinin yaralandığı bilgisi ulaştı. Detaylar haberimizde…

24 Nisan 2021 Cumartesi 13:19
Son dakika... İsrail polisinden Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahale!
Takip Et:

Filistin Kızılay’ının yaptığı açıklamada, Doğu Kudüs Eski Şehir bölgesinin çevresinde gerçekleşen polis müdahalesi sonrasında 8 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, iki kişinin hastaneye kaldırıldığına dikkat çekilirken, İsrail polisinin Filistin Kızılay’ına bağlı sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmaya çalışanlara engel oldukları ve ilk yardım görevlilerinden bir kişinin gözaltına alındığına vurgu yapıldı.

Filistinliler, Mescid-i Aksa’da kılınan teravih namazından sonra Doğu Kudüs’te yer alan Eski Şehir’in Şam Kapısı ve çevresinde bir araya geldi.

Artan gerginlik sonrasında İsrail polisleri, Filistinli kalabalığı dağıtmak için ses bombası ve atlı polisler ile hareket geçti. Filistinliler de İsrail polisine taş ve havai fişek atarak direndi.

Şuana kadar süren olaylarda kimi Filistinliler gözaltına alınırken, Doğu Kudüs İseviye Mahallesi ile Zeytindağı Bölgesinde de Filistinli gençler, Eski Şehir Bölgesinde meydana gelen olaylara destek vermek için gösteri düzenlediler.

Eski Şehir’in Şam Kapısı ve çevresinde yaşanan olaylar halen sürüyor.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği vatandaşlara seslendi!

Büyükelçiliğin yaptığı yazılı açıklamada, “ABD Büyükelçiliği, vatandaşlarını şiddetle ihtiyatlı olmaya, güvenlik farkındalıklarını artırmak için uygun adımları atmaya ve çatışma yerlerinden uzak durmaya çağırıyor.” çağrısı yapıldı.

Açıklamada, şiddet olaylarında büyük oranda bir artış yaşandığı da vurgulandı.




Son Güncelleme: 24.04.2021 13:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İsrailPolisDoğuKudüsFilistinliMüdahale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biden, 'Ermeni soykırımını' tanımak istiyor
Biden, 'Ermeni soykırımını' tanımak istiyor
22 Nisan Dünya Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Dünya Günü neden kutlanıyor?
22 Nisan Dünya Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Dünya Günü neden kutlanıyor?
George Floyd davasında ne karar çıktı? Polisler ceza aldı mı?
George Floyd davasında ne karar çıktı? Polisler ceza aldı mı?
İdriss Deby kimdir? Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby öldü mü? İdriss Deby cephede yaralanarak öldü!
İdriss Deby kimdir? Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby öldü mü? İdriss Deby cephede yaralanarak öldü!

Popüler Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan "Ermeni Soykırımı" açıklamasına cevap
Vebitcoin sitesi kapandı mı? Vebitcoin kripto borsası çöktü mü, kapandı mı?
Canlı izle Konyaspor Hatayspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya Hatay maçı Selçuk Sports Netspor izle
Kırmızı Oda dizisinde Miço öldü mü? Miraç Altan Çuhadar kimdir?
Bugün kimin maçı var? TV 24 Nisan 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Konyaspor Hatayspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Hatay Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Beyoğlu'nda çivili sopa şiddeti !
Rüyada fındık görmek anlamı ve yorumu
Devlet hastaneleri diş teli takar mı? 2021 Devlette diş teli tedavisi fiyatları
Askere giden kişinin alması gereken malzemeler 2021
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cansu Fırıncı kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? Sevi Demirçivi'nin hayatı!
Yarın bankalar açık mı? 23 Nisan eft yapılabiliyor mu?
Yarın kargolar açık mı? 23 Nisan PTT, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo teslimat yapacak mı, açık mı?
Rüyada boğulmak neye işaret eder? Rüyada boğulmak görmenin anlamları ve yorumları
Emekli promosyon hangi banka ne kadar veriyor? 2021 Banka emekli promosyonu ne zaman yatacak?
Mama, bez ve süt yardım kimlere verilir, yardım başvuru şartları nelerdir? Nisan 2021
Türk telekom 10 gb bedava nasıl yapılır? 2021
Emekli promosyonları ne zaman yatacak, ne zaman ödeniyor? 2021
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
100.000 tl ye hangi araba alınır 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.