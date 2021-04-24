Son dakika... İsrail polisinden Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahale!

Filistin Kızılay’ının yaptığı açıklamada, Doğu Kudüs Eski Şehir bölgesinin çevresinde gerçekleşen polis müdahalesi sonrasında 8 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, iki kişinin hastaneye kaldırıldığına dikkat çekilirken, İsrail polisinin Filistin Kızılay’ına bağlı sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmaya çalışanlara engel oldukları ve ilk yardım görevlilerinden bir kişinin gözaltına alındığına vurgu yapıldı.

Filistinliler, Mescid-i Aksa’da kılınan teravih namazından sonra Doğu Kudüs’te yer alan Eski Şehir’in Şam Kapısı ve çevresinde bir araya geldi.

Artan gerginlik sonrasında İsrail polisleri, Filistinli kalabalığı dağıtmak için ses bombası ve atlı polisler ile hareket geçti. Filistinliler de İsrail polisine taş ve havai fişek atarak direndi.

Şuana kadar süren olaylarda kimi Filistinliler gözaltına alınırken, Doğu Kudüs İseviye Mahallesi ile Zeytindağı Bölgesinde de Filistinli gençler, Eski Şehir Bölgesinde meydana gelen olaylara destek vermek için gösteri düzenlediler.

Eski Şehir’in Şam Kapısı ve çevresinde yaşanan olaylar halen sürüyor.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği vatandaşlara seslendi!

Büyükelçiliğin yaptığı yazılı açıklamada, “ABD Büyükelçiliği, vatandaşlarını şiddetle ihtiyatlı olmaya, güvenlik farkındalıklarını artırmak için uygun adımları atmaya ve çatışma yerlerinden uzak durmaya çağırıyor.” çağrısı yapıldı.

Açıklamada, şiddet olaylarında büyük oranda bir artış yaşandığı da vurgulandı.