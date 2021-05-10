Son dakika: İsrail, direnişin karşısında Mescid-i Aksa'dan çekilmek zorunda kaldı

Filistin halkına zulüm eden İsrail polisleri, Mescid-i Aksa’daki Filistinlilere saldırmaya devam ediyor. İsrail güçleri, fanatik Yahudilere karşı Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere yine saldırdı.
Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki yüzlerce Filistinli vatandaşa saldırılar İsrail güçleri tarafından devam ediyor. Sabah namazı için Mescid-i Aksa’da olan Filistinlilere biber gazı, plastik mermi ve ses bombası ile saldırıldı.
Bunların yanı Doğu Kudüs’te bulunan ırkçı Yahudiler’in yolda gördükleri Müslümanları arabalarla ezdikleri ortaya çıktı.
Mescid-i Aksa’yı işgal etmek için saldıran İsrail polisi, Filistinli halkın direnişi karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Dört saatlik baskın sonrasında İsrail polisi geri çekilmeye başladı.