Son dakika: İsrail, direnişin karşısında Mescid-i Aksa'dan çekilmek zorunda kaldı

Filistin halkına zulüm eden İsrail polisleri, Mescid-i Aksa’daki Filistinlilere saldırmaya devam ediyor. İsrail güçleri, fanatik Yahudilere karşı Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere yine saldırdı.

Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki yüzlerce Filistinli vatandaşa saldırılar İsrail güçleri tarafından devam ediyor. Sabah namazı için Mescid-i Aksa’da olan Filistinlilere biber gazı, plastik mermi ve ses bombası ile saldırıldı.

Filistinliler ise gösteri sonrasında fanatik Yahudilerin saldırı ihtimaline karşı Harem-i Şerif’in belirli bölgelerinde nöbet tutmaya başladı. Nöbet tutan Filistinliler “Canımız kanımız sana feda Aksa” diye sloganlar attı.

Bunların yanı Doğu Kudüs’te bulunan ırkçı Yahudiler’in yolda gördükleri Müslümanları arabalarla ezdikleri ortaya çıktı.

Mescid-i Aksa’yı işgal etmek için saldıran İsrail polisi, Filistinli halkın direnişi karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Dört saatlik baskın sonrasında İsrail polisi geri çekilmeye başladı.