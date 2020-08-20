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Son dakika... İran, BAE'ye ait bir gemiye el koydu ve mürettebatı gözaltına aldı!
Son Dakika
Son dakika... İran, BAE'ye ait...

Son dakika... İran, BAE'ye ait bir gemiye el koydu ve mürettebatı gözaltına aldı!

İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye karasuları ihlali nedeniyle el koyup mürettebatı gözaltına aldı. Yaşanan son dakika gelişmesine göre BAE'nin İran'a tazminat ödeyeceği belirtiliyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 18:39
Son dakika... İran, BAE'ye ait bir gemiye el koydu ve mürettebatı gözaltına aldı!
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İran, Birleşik Arap Emirlikleri’ne karasularını ihlal ettiği nedeniyle bir gemiye el koyduğunu açıkladı. El koyulan gemideki mürettebatında da gözaltına alındığı belirtildi.


İran, karasuları ihlali sebebiyle BAE bünyesindeki gemiye el koydu ve gemi mürettebatını gözaltına aldı. İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamalarda geçtiğimiz Pazartesi BAE bünyesindeki bir gemiye el koyulduğunu aktardı.

Yapılan açıklamalar çerçevesinde karasularının ihlali sebebiyle İran Sahil Güvenliği’nin BAE bünyesindeki gemiye el koyup mürettebatı gözaltına aldığı aktarıldı. Aynı gün BAE sahil güvenliğinin de İranlı balıkçılara ateş açtığı ve 2 balıkçıyı öldürdüğü aktarılmıştı.

BAE’nin olay sonucunda üzüntü duyduğu ve Çarşamba günü bir mektupla tazminat ödemeye hazır olduğunu dile getirmişti.



Son Güncelleme: 20.08.2020 18:39
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Anahtar Kelimeler:
İranBirleşik Arap EmirlikleriBAESon Dakika
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