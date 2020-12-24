Son dakika: İngiltere yeni bir mutasyonla karşı karşıya!

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock düzenlediği basın toplantısında, tespit edilen iki mutasyonun endişe verici olduğunu söyledi. Hancock, koronavirüsün bu varyantının daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

İngiliz sağlık bakanı, Güney Afrika’dan bulunmuş olan kişilerin kendilerini izole etmeye çağırdı.

Matt Hancock, bu varyantın Birleşik Krallık'taki koronavirüs vakalarındaki artışın sebebi olan varyanttan daha fazla mutasyona uğramış hali olduğunu belirtti.

Yeni tür İsrail'de de görüldü

İsrail'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün İngiltere’de çıkandan daha bulaşıcı olduğu tespit edildi. Ülkede üçü İngiltere'den dönen dört kişinin Koronavirüsün yeni bulaşıcı haline karşılaştığı açıklandı.