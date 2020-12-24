Son dakika: İngiltere yeni bir mutasyonla karşı karşıya!

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock düzenlediği basın toplantısında, tespit edilen iki mutasyonun endişe verici olduğunu söyledi. Hancock, koronavirüsün bu varyantının daha bulaşıcı olduğunu söyledi.
Matt Hancock, bu varyantın Birleşik Krallık'taki koronavirüs vakalarındaki artışın sebebi olan varyanttan daha fazla mutasyona uğramış hali olduğunu belirtti.
Yeni tür İsrail'de de görüldü
İsrail'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün İngiltere’de çıkandan daha bulaşıcı olduğu tespit edildi. Ülkede üçü İngiltere'den dönen dört kişinin Koronavirüsün yeni bulaşıcı haline karşılaştığı açıklandı.
Son Güncelleme: 24.12.2020 00:04