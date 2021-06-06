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Son dakika: Hindistan’da 3 bin doktor istifa etti!

Son dakika haberine göre koronavirüs salgınından oldukça olumsuz etkilenen Hindistan, zorlu şartlarda görev yapan 3 bin doktor istifa ettiği öğrenildi. Maaşlarına zam, ailelerine korona tedavisi talebinde bulunan doktorların istekleri Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

06 Haziran 2021 Pazar 08:32
Son dakika: Hindistan’da 3 bin doktor istifa etti!
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Edinilen bilgilere göre Madya Pradeş eyaletinde Yüksek Mahkeme, perşembe günü asistan doktorların 4 günlük grevini “yasadışı” olarak nitelendirdi. Cuma günü itibari ile mahkeme doktorların göreve dönmeleri için emretti.

Habere göre 6 tıp fakültesinde çalışan yaklaşık 3 bin asistan doktor topluca istifa ederken istifaların sonu kesilmedi. Doktorlar zor şartlar altında çalıştığını bu yüzden maaşlarına zam istediği öğrenildi. Aileleri için ücretsiz korona tedavisinde bulunan yorgun doktorlar hükümetin belirlediği yüzde 17’lik artışı kabul etmedi. Bu zamana kadar 3 bin Doktor Hindistan’da istifa ederken ülkenin sağlık durumu git gide kötüleşiyor.


Son Güncelleme: 06.06.2021 08:32
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Anahtar Kelimeler:
HindistanDoktorIstifa
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