Son dakika: Hindistan’da 3 bin doktor istifa etti!

Edinilen bilgilere göre Madya Pradeş eyaletinde Yüksek Mahkeme, perşembe günü asistan doktorların 4 günlük grevini “yasadışı” olarak nitelendirdi. Cuma günü itibari ile mahkeme doktorların göreve dönmeleri için emretti.

Habere göre 6 tıp fakültesinde çalışan yaklaşık 3 bin asistan doktor toplucaederken istifaların sonu kesilmedi. Doktorlar zor şartlar altında çalıştığını bu yüzden maaşlarına zam istediği öğrenildi. Aileleri için ücretsiz korona tedavisinde bulunan yorgun doktorlar hükümetin belirlediği yüzde 17’lik artışı kabul etmedi. Bu zamana kadar 3 bin Doktor’da istifa ederken ülkenin sağlık durumu git gide kötüleşiyor.