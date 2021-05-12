Son dakika! Filistin halkı işgal altındaki şehirleri ele geçiriyor!

Son dakika: İsrail yangın yerine döndü. Kassam Tugaylarının füze ile roket saldırıları sonrasında Filistinli vatandaşlar işgal altında olan şehirlerde kontrolü ele almaya başladı. Filistinli Müslümanların büyük bir direniş ile Yahudi işgali altında olan bölgelerde araçları ateşe verdiği ve meydanlarda Filistin bayraklarını dalgalandırdıkları görüldü.

Kassam direniş için çağrı yaptı!

Kassam tarafından yapılan açıklamada, "Ey Batı Şeria ve işgal altında olan şehirlerde yaşayan halkımız, işgalcilere karşı ayağa kalkın ve dik durun, biz sizin arkanızdayız, biz sizin için birer kılıç ve kalkan olacağız. Bu siyonist düşmanın örümcek yuvasından daha zayıf olduğunu hepimiz biliyoruz.” İfadelerine yer verdi.

İşgalci İsrail adeta yangın yerine döndü. Kontrol kaybı yaşanan Lod şehrine ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Otellerde kalanların polis eşliği ile tahliye edildiği kameralara yansıdı.

Lod şehrinin işgalden kurtarıldığı iddia edildi

Lod kentinin işgalden kurtarıldığı ve işgalci İsrail güvenlik güçleri kentten tamamen çekildiği iddiası ortaya atıldı.

İşgalci İsrail güçleri, Gazze ile Kudüs’te sivillere saldırmasına karşılık olarak, Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları bir kere daha onlarca uzun menzilli ağır füzeler ile Tel Aviv’i yoğun bir şekilde vurmaya devam ediyor.

Kassam Tugayları’nın büyük tehdidi!

Kassam Tugayları İsrail'in Gazze'deki sivil yerleşim yerlerini vurmayı devam ettirmesi halinde Tel Aviv'deki Savaş Bakanlığı'nı yok edeceğini açıkladı.

TEL-Aviv’de tekrardan sirenler çalmaya başladı!

Bu sırada Kassam Tugayları, düşmanın sivil kuleleri bombalamaya yeniden başlamasına cevap olarak işgal altında olan Beersheba'ya yüz tane roket ile büyük bir füze saldırısı başlattığını ve bir sonrakinin daha büyük olacağını bildirdi.

İşgalci İsrail ordusunda büyük kaos: Arap asıllı olan askerler Yahudi askerlere saldırdı!

İşgalci İsrail güçlerinde görev yapmakta olan Arap asıllı askerler ile Yahudi askerlerin birbirlerine saldırdığı anların görüntüleri sosyal medyada yer aldı. İsrail ordusunda hiyerarşinin bozulduğu ve ordunun zor durumda olduğu görüntülerde yer aldı.

İsrail işgali altında olan Hayfa Bölgesinde yaşayan Filistinliler ayaklandı!

İsrail işgali altında olan Hayfa Bölgesi'nde yaşayan Umm al-Fahm'de Filistinliler ayaklandı.

Filistinliler şehrin kontrolünü ele geçirdi!

İşgalci İsrail güçlerinde, Gazze sınırına tank sevkiyatı!

İşgalci İsrail adeta yangın yerine döndü. Filistinli Müslüman halk İsrail'in işgali olan pek çok yere el koymaya başladı. Şehirde Filistin bayrakları dalgalandı.

İşgalci İsrail güçleri, Gazze sınırına tank sevkiyatı yapıyor.

İşgalci İsraillilerin araçları yanıyor!

İsrail yangın yerine döndü. Kassam Tugaylarının füze ile roket saldırıları sonrasında Filistinliler işgal altında olan şehirlerde kontrolü ele almaya başladı.

İşgal altındaki Filistin topraklarına zorla yerleşmiş olan işgalcilere ait 30 araç alev alev yanıyor.

İsrail savaş gemileri ile saldırıyor

İşgalci İsrail’in savaş gemileri sabah ezanı sonrasında, Gazze kıyısına yaklaşıp sahilde yer alan sivil evlere saldırı düzenliyor.

OHAL ilan edildi!

İsrail'in Lod kentinde meydana gelen çatışmalar nedeni ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kentte olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

İşgalci İsrail'in Lod şehri Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamada, ''Burada kontrolü tamamen kaybettik. Araplarla, Yahudiler sokaklarda birbirleriyle savaşıyor.'' İfadeleri yer aldı.

İsrail'de bulunan Lod kentinde yaşanan çatışmalar yetkilileri harekete geçirdi. Lod kenti Belediye Başkanı Yair Revivo tarafından yapılan açıklamada, kentte yaşanan çatışmalarda araçların, sinagogların ve okulların kundaklandığı belirtilerek, yaşanan olaylar "sivil savaş" olarak nitelendirildi. Revivo, "Bütün İsrail bilmeli, bu tam bir kontrol kaybı. Bu düşünülemez. Sinagoglar yakılıyor. Yüzlerce araba ateşe verildi. Sokaklarda yüzlerce haydut dolaşıyor. Lod'da iç savaş patlak verdi. Buradaki Ortodoks-milliyetçi cemaatin silahları var. Onlara eve dönmeleri için yalvarıyorum, fakat anlaşılır bir şekilde evlerini korumak istiyorlar. Yahudi evlerine benzin bombaları atılıyor. Durum kışkırtıcı" ifadelerine yer verdi. Lod'da meydana gelen çatışmalardan dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan kentte olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi için çağrıda bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Revivo, "Başbakanı Lod'da OHAL ilan etmeye çağırdım. IDF'yi aramak için. Sokağa çıkma yasağı koymak için. Sessizliği yeniden kurmak için. Bir yönetim başarısızlığı var. Bu dev bir olay, Arap İsraillilerin İntifadası. Burada yıllardır (bir arada) yaptığımız tüm işler boşa gitti" ifadelerine yer verdi.

''GAZZE'DEN GELEN FÜZELERDEN DAHA KÖTÜ''

Revivo, 70 senelik bir arada yaşamanın olup bitenler tarafından yok edilebileceğine dikkat çekip, “Her dakika bir arabadan, bir sinagogdan veya bir okuldan alevler yükseliyor. Yeni belediye binamız unufak edildi ve ateşe verildi. Burada ne olduğunu anlamıyorsunuz. Bu Gazze'den gelen füzelerden daha kötü" ifadelerine yer verdi.

Aynı zamanda insanlar korktukları için silahlar ile dışarı çıktıklarını belirten Revivo, saldırganların şehrin gençliğini kışkırttığını söyledi. Saldırganların sakinleşmesi adına yalvaran Revivo, "Size bir şey yapmadık" açıklamasını yaptı.