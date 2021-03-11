Son dakika... Avrupa ülkelerinde AstraZeneca aşısı kullanımı durdu!

Covid-19 virüsü kapsamında alınan haberlerde bugün aşı haberleri gündeme bomba gibi düştü. AFP’de yer alan bir habere göre Danimarka virüs ile mücadelede kullanılan AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı. Aşının durdurulmasının nedeni ise yan etkilerinin “ciddi” düzeyde olduğu gerekçesi ile açıklandı.

Karşılaşılan yan etkilerin içinde kanda pıhtılaşma görüldüğü için ciddi önem taşıyan bu nedenden dolayı aşılama durduruldu. Aşılamaların geçici bir süre ile askıya alındığı bildirildi.

Danimarka Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına göre “kanın pıhtılaşması” yan etkisinden dolayı aşılamanın kısa bir süreliğine askıya alındığı bu kararın raporlar sonrasında verildiği ve kararın kalıcı olmadığı bildirildi.

Danimarka’nın ardından İtalya ve Norveç’te askıya aldı

Danimarka’nın aşılamayı askıya aldıklarını açıklamasının üzerinden birkaç sonra geçmesi ile İtalya ve Norveç’te aşı ile alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Norveç’te Danimarka’dan sonra AstraZeneca aşısını askıya aldığını bildirdi. Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Direktörü Geir Bukholm yaptığı basın açıklamasında bu kararın uyarı niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Durdurma kararı sonrasında açıklama yapıldı

Konu ile ilgili açıklamayı İngiltere Başbakanı Boris Johnson ofisinden yaptı. Johnson, konuya ilişkin açıklamasında aşının güvenli ve etkili olduğunu söyledi.

5 ülke daha askıya almıştı

İngiliz basınındaki haberler kapsamında Avusturya, Lüksemburg, Litvanya, Latviya’nın yer aldığı 5 ülke daha önceden AstraZeneca aşısının uygulamasının askıya alındığını belirtmişti.

Bu ülkelerde de Danimarka’da olduğu gibi ciddi yan etkilerden biri olan ve ölümle sonuçlanabilecek kadar önemli olan kanda pıhtılaşmaya sebep olduğundan aşı faaliyetleri durduruldu.

Yan etkinin somut öneklerinden biri olan vakaya ise Avusturya’da rastlandı. Bir vatandaş AstraZeneca aşısı yaptırdıktan 10 gün sonra 'çoklu tromboz' (kan elemanlarının (fibrin, trombosit, eritrosit, lökosit) kalp ve damar iç yüzüne kitle (pıhtı) halinde yapışması) denen bir durum yüzünden hayatını kaybetmişti.

Başka bir kişinin ise aşı yaptırdıktan sonra 'pulmoner emboli' (derin bacak toplardamarlarında oluşan pıhtının (trombüs), oluştuğu yerden koparak akciğer atardamarını tıkaması) şikayet ile yaşadığı ama şu anda iyileşme aşamasında olduğu bilgisi edinildi.

Bunun yanı sıra dün alınan bir habere göre Avusturya’da iki kişinin daha aşı yaptırdıktan sonra pıhtılaşma nedeni ile sorun yaşadığı bilgisi edinildi. Tüm bu vakaların ise aynı parti aşılarının yapılmasından sonra meydana geldi.

Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) açıklaması kapsamında bu parti aşıların toplamda bir milyon doz olduğu ve 17 Avrupa ülkesine gönderildiği söylendi.

Lakin Avrupa İlaç Ajansı tarafından, görülen ciddi sağlık sebeplerine aşının neden olduğu ile alakalı kanıt bulunamamasının altı çizildi.

Almanlar ise bu süreçte en az AstraZeneca aşısına güveniyor.