Son dakika... Afrin'de bombalı saldırı! 9 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Suriye’nin Afrin ilçesinde 14 Eylül günü akşam sıralarında bombalı araçla saldırı düzenlendi. AA haberine göre gerçekleşen saldırı sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.
Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda, saat 18.00 sıralarında Afrin Merkez Zeytindalı Kavşağı üssünde patlama meydana geldiği ve ilk belirlemelerde 9 kişinin hayatını kaybedip, 43 sivilin yaralandığı bilgisi yer aldı. Valilik, olaya ilişkin tahkikat başlatıldığını duyurdu.
Son Güncelleme: 15.09.2020 21:00