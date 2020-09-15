Son dakika... Afrin'de bombalı saldırı! 9 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Suriye’nin Afrin ilçesinde 14 Eylül günü akşam sıralarında bombalı araçla saldırı düzenlendi. AA haberine göre gerçekleşen saldırı sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

Bombalı eylemlerin PKK tarafından gerçekleştirildiği ve örgütün sivillere zarar verdiğinden üstlenmekten kaçındığı öne sürüldü.

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda, saat 18.00 sıralarında Afrin Merkez Zeytindalı Kavşağı üssünde patlama meydana geldiği ve ilk belirlemelerde 9 kişinin hayatını kaybedip, 43 sivilin yaralandığı bilgisi yer aldı. Valilik, olaya ilişkin tahkikat başlatıldığını duyurdu.