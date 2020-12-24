Son dakika: AB ve İngiltere Brexit anlaşmasında uzlaşma sağladı

AB ve İngiltere, 31 Aralık'ta başlayacak olan Brexit sonrası ticari ilişkileri tanımlayacak bir anlaşmanın müzakeresinde uzlaşmaya vardı.

Brexıt süreci nasıl işledi?

İngiltere, Kuzey İrlanda ve İskoçya, Galler’den oluşan Birleşik Krallık'ta Brexit kararı, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda %48 iken, %52 olarak alınmıştır.

Birleşik Krallık'taki uzun tartışmaların ardından AB ile varılan anlaşma geçen Aralık ayında parlamento tarafından onaylandı ve İngiltere 31 Ocak'ta AB'den ayrıldı.

Daha sonra taraflar, başta ticaret olmak üzere tüm alanlardaki ilişkileri tanımlayacak anlaşmalar yapmak üzere masaya oturdular, ancak müzakerelerde ilerleme sağlanamadı.

31 Aralık'ta sona eren geçiş döneminde herhangi bir anlaşmaya varılamazsa İngiltere AB'den anlaşma yapmadan terk edecek ve iki taraf arasındaki ticaret Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde yapılacak.