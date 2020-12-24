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Son dakika: AB ve İngiltere Brexit anlaşmasında uzlaşma sağladı

AB ve İngiltere arasındaki ticari ilişkileri belirleyecek olan Brexit anlaşmasında uzlaşma sağlandı. Daha öncelerinde iki tarafında anlaşamaması üzerine imzalanamayan anlaşma bu sefer yürürlüğe girecek.

24 Aralık 2020 Perşembe 18:56
Son dakika: AB ve İngiltere Brexit anlaşmasında uzlaşma sağladı
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AB ve İngiltere, 31 Aralık'ta başlayacak olan Brexit sonrası ticari ilişkileri tanımlayacak bir anlaşmanın müzakeresinde uzlaşmaya vardı.

Brexıt süreci nasıl işledi?

İngiltere, Kuzey İrlanda ve İskoçya, Galler’den oluşan Birleşik Krallık'ta Brexit kararı, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda %48 iken, %52 olarak alınmıştır.

Birleşik Krallık'taki uzun tartışmaların ardından AB ile varılan anlaşma geçen Aralık ayında parlamento tarafından onaylandı ve İngiltere 31 Ocak'ta AB'den ayrıldı.

Daha sonra taraflar, başta ticaret olmak üzere tüm alanlardaki ilişkileri tanımlayacak anlaşmalar yapmak üzere masaya oturdular, ancak müzakerelerde ilerleme sağlanamadı.

31 Aralık'ta sona eren geçiş döneminde herhangi bir anlaşmaya varılamazsa İngiltere AB'den anlaşma yapmadan terk edecek ve iki taraf arasındaki ticaret Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde yapılacak.



Son Güncelleme: 24.12.2020 18:56
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Anahtar Kelimeler:
BrexitABIngiltere
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