Son dakika! 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında, İran’ın güneyinde yer alan Fars eyaletinde 5,7 şiddetinde deprem yaşandığı bildirildi. Depreme dair detaylar haberimizde…
19 Temmuz 2021 Pazartesi 02:51
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi yaptığı açıklamada, merkez üssü Fars eyaleti olan Kazirun İlçesine bağlı Heşt Kasabası’nda yerel saat ile 19:04’te 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıca depremin derinliği de 11 km olarak kaydedildi.
5,7 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair bir açıklama gelmedi.
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