Son dakika! 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi yaptığı açıklamada, merkez üssü Fars eyaleti olan Kazirun İlçesine bağlı Heşt Kasabası’nda yerel saat ile 19:04’te 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıca depremin derinliği de 11 km olarak kaydedildi.

5,7 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair bir açıklama gelmedi.