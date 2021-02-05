Somali'yi çekirge sürüsü bastı: OHAL ilan edildi!

Somali devlet televiyonu Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yaptığı açıklamayla çekirge istilası sebebiyle OHAL ilan edildiğini söyledi.
Etiyopya ve Sudan’dan çöl çekirgesi sürüleri yola çıkmış. Çöl çekirgeleri sürüsü, Kenya’nın birçok bölgesini istila etmiş.
1 kilometrekareye 40 ile 80 milyon arasında çekirge düşüyor. Çekirge sürüsünün 35 bin kişilik gıdayı tüketmesi sadece 24 saat sürüyor.
Çekirge sürülerinin her gün 150 km’ye varan yol katedebildiği biliniyor.
Son Güncelleme: 05.02.2021 00:24