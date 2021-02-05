Somali'yi çekirge sürüsü bastı: OHAL ilan edildi!

Somali devlet televiyonu Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yaptığı açıklamayla çekirge istilası sebebiyle OHAL ilan edildiğini söyledi.

Etiyopya ve Sudan’dan çöl çekirgesi sürüleri yola çıkmış. Çöl çekirgeleri sürüsü, Kenya’nın birçok bölgesini istila etmiş.

Çekirge sürüleri gıda güvenliği açısından büyük tehlike arz ediyor. Geçen yıl çöl çekirgeleri sürüsünün istilasına uğrayan yüz binlerce hektarlık tarım alanı büyük hasar almıştı.

1 kilometrekareye 40 ile 80 milyon arasında çekirge düşüyor. Çekirge sürüsünün 35 bin kişilik gıdayı tüketmesi sadece 24 saat sürüyor.

Çekirge sürülerinin her gün 150 km’ye varan yol katedebildiği biliniyor.

