Somali'de yol yapan Türk firmasına intihar saldırısı

Yol yapımı için Somali'de bulunan bir Türk firmasının şantiyesine intihar saldırısı düzenlendi. Motosikletli saldırganın gerçekleştirdiği intihar saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken ölenlerden birinin Türk olduğu öğrenildi.

Somali'de ki Türk askeri üssüne yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta yapımı gerçekleştirilen yol çalışmalarını yapan Türk firmasına intihar saldırısı düzenlendi. Ülkede ki güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorsikletli bir saldırgan tarafından gerçekleştirilen saldırıda aralarında 1 Türk vatandaşın olduğu 4 kişi hayatını kaybederken 4 Türk'ün de yaralandığı öğrenildi. Saldırıdan hemen sonra yakınlarda bulunan Türk askeri üssü ve personelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi

Somali'de meydana gelen intihar saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yazısı yayımlanırken açıklamada Mogadişu-Afgoye yolunda inşaat çalışmalarını üstlenen ve bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan saldırının şiddetle kınandığı vurgusu yapılarak yaralı vatandaşlara acil şifalar dileklerinde bulunuldu.