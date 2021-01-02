İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Somali'de yol yapan Türk firmasına intihar saldırısı

Somali'de meydana gelen ve Türk firmasının şantiyesine yapılan terör saldırısında aralarında Türk vatandaşında olduğu 4 kişi hayatını kaybederken 4 Türk vatandaşın yaralandığı bildirildi

02 Ocak 2021 Cumartesi 14:57
Somali'de yol yapan Türk firmasına intihar saldırısı
Takip Et:

Yol yapımı için Somali'de bulunan bir Türk firmasının şantiyesine intihar saldırısı düzenlendi. Motosikletli saldırganın gerçekleştirdiği intihar saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken ölenlerden birinin Türk olduğu öğrenildi.

Somali'de ki Türk askeri üssüne yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta yapımı gerçekleştirilen yol çalışmalarını yapan Türk firmasına intihar saldırısı düzenlendi. Ülkede ki güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorsikletli bir saldırgan tarafından gerçekleştirilen saldırıda aralarında 1 Türk vatandaşın olduğu 4 kişi hayatını kaybederken 4 Türk'ün de yaralandığı öğrenildi. Saldırıdan hemen sonra yakınlarda bulunan Türk askeri üssü ve personelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi

Somali'de meydana gelen intihar saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yazısı yayımlanırken açıklamada Mogadişu-Afgoye yolunda inşaat çalışmalarını üstlenen ve bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan saldırının şiddetle kınandığı vurgusu yapılarak yaralı vatandaşlara acil şifalar dileklerinde bulunuldu.



Son Güncelleme: 02.01.2021 14:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SomaliTürk FirmasıIntihar Saldırısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fast food zincirinde kaydedilen mide bulandıran görüntüler büyük tepki topladı
Fast food zincirinde kaydedilen mide bulandıran görüntüler büyük tepki topladı
Arecibo Gözlemevi yeniden inşa edilebilir
Arecibo Gözlemevi yeniden inşa edilebilir
Pakistan, sınır ihlali yapan Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
Pakistan, sınır ihlali yapan Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
İranlı general Kasım Süleymani'nin vefatının 1. yılı!
İranlı general Kasım Süleymani'nin vefatının 1. yılı!
Radikal islamcılar Nijer'e saldırdı! Ölü sayısı 69'a yükseldi
Radikal islamcılar Nijer'e saldırdı! Ölü sayısı 69'a yükseldi
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!

Popüler Haberler

Halk süt kimlere verilir? 2021 Halk süt başvuru formu
Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
3 adımda faturalı hatta kredi çekme şekilleri ve faturalı hat kredi başvurusu
Fox TV Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Rüyada kabak görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada kabak görmek rüyasının tabiri
Fahrettin Koca’dan teşekkür mesajı
Rüyada kuzu görmek ne anlama gelir? Rüyada kuzu görmenin tabirleri ve yorumları
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu
Asgari ücretin işverene maliyet hesaplaması 2021
İşsizlik maaşı kimler alabilir ve ne kadar süre alabilir? Çalışma sürelerine göre işsizlik maaşı ödemeleri
İçişleri Bakanlığı hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve corona virüs yeni tedbirler genelgesi
Sağlık personeli alımı online başvuru sayfası ve başvuru detayları
Telefonu televizyona bağlayıp ekrana görüntüsü nasıl yansıtılır?
2020 EGM bekçi alımı ne zaman yapılacak?
Kefaret dizisindeki Remzi karakteri Kimdir? Mustafa Uzunyılmaz dizideki rolü ve hayatı
Arıza yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
15 tatil ne zaman? 2021 MEB tatil tarihini açıkladı mı?
Arıza dizisi Derya’yı kim canlandırıyor? Hazal Benli'nin biyografisi
Kefaret dizisi Zühre karakteri kimdir? Nazlı Kar'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Tövbeler Olsun dizi oyuncusu Eda kimdir? Gaye Turgut Evin hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.