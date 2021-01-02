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Somali'de Türk firmasının şantiyesine intihar saldırısı!

Somali'de bulunan ve yol yapım firması olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosiklet ile gelen bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi.

02 Ocak 2021 Cumartesi 17:18
Somali'de Türk firmasının şantiyesine intihar saldırısı!
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Somali’de gerçekleşen intihar saldırısında güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada saldırının Türk askerlerine yönelik değil  yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye yapıldığı yönünde. Motosiklet ile şantiyeye gelen bir saldırgan tarafından intihar saldırısı yöntemiyle yapılan saldırıda ilk belirlemede 5 Türk sivil işçi yaralandığı öğrenildi. Yaralılardan birinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Gerçekleşen saldırı yeri Türk askeri üssüne 15 kilometre olduğu ancak askeri üssü ve personelde olumsuz durum söz konusu olmadığı söylendi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Somali’de bomba yüklü bir araçla Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sabah saatlerinde gerçekleşti. Hayatını kaybedenlerin sayısının 4 olduğu bunlardan birini Türk vatandaşı olduğu bilgisi geldi. Yaralanan işçilerin durumlarının ise yakından takip ettiklerini söylediler. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınadıkları belirtirken yaralananlara acil şifalar dilediler. 



Son Güncelleme: 02.01.2021 17:18
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Anahtar Kelimeler:
SomaliTerör SaldırısıTürk Firma
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