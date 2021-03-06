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Somali'de korkutan patlama!

Somali’nin başkenti Mogadişu’da patlama meydana geldi. Patlama Mogadişu’nun liman bölgesinde yaşandı.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:57
Somali'de korkutan patlama!
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Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan bir liman bölgesinin yakınlarında yer alan Lul Yemeni isimli restoranın önünde patlama meydana geldi. Akşamleyin yaşanan patlama sesi kentin her yerine yayıldı. Patlama sonrasında herhangi bir can kaybı veya yarılı var mı, yok mu daha bilinmiyor.



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:57
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Anahtar Kelimeler:
SomaliPatlama
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