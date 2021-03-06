Somali'de korkutan patlama!

’nin başkenti Mogadişu’da bulunan bir liman bölgesinin yakınlarında yer alan Lul Yemeni isimli restoranın önündemeydana geldi. Akşamleyin yaşanan patlama sesi kentin her yerine yayıldı. Patlama sonrasında herhangi bir can kaybı veya yarılı var mı, yok mu daha bilinmiyor.