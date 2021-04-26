Somali’de iktidar destekçileri ve muhalefet yanlısı askerler arasında çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti

Somali’da iktidar ve muhalefet arasındaki gerginlik devam ediyor. Seçim sürecinde olan Somali’de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu görev süresinin uzatılması kararının ardından muhalefet yanlısı askerler ile hükümet destekçileri arasında çatışma çıktı.

Çıkan çatışmalar sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Çatışmaların boyutunun artmasıyla birlikte başkent Mogadişu’daki vatandaşların sokağa çıktığı görüldü. Eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, yaptığı açıklamada Fermacu’nun emriyle askerlerin evinde saldırdığını da açıkladı.