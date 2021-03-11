Sokaklarda dolaşan leopar dehşet saçtı: 5 yaralı

Hindistan'ın Indore kentinde meydana gelen olayda kent merkezine inen leopar dehşet saçtı.Leopar ketteki 5 kişi yaraladı.
Kameralara yakalanan leoparın saldırı anları sosyal medyada çok konuşuldu. Görüntülerle polisin leopar saldırısına uğradığı kaydedildi.
Hint polisi tarafından yapılan duyuruda leoparın kentte dolaştığı anda biri çocuk 5 kişiyi yaraladığı açıklandı. Ardından 5 saatlik süren bir operasyon sonucunda leopar yakalandı. Yaralılar da tedavi için hasnateye kaldırıld.
Son Güncelleme: 11.03.2021 18:49