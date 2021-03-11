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Sokaklarda dolaşan leopar dehşet saçtı: 5 yaralı

Hindistan'da yaşanan olayda leoparın kent merkezine inmesiyle korku dolu anlar yaşandı. Leopar kentteki 5 kişiyi yaraladı.

11 Mart 2021 Perşembe 18:49
Sokaklarda dolaşan leopar dehşet saçtı: 5 yaralı
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Hindistan'ın Indore kentinde meydana gelen olayda kent merkezine inen leopar dehşet saçtı.Leopar ketteki 5 kişi yaraladı.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde meydana gelen olayda İndore şehrine inen Leopar dehşet saçtı. Sokaklarda gezinerek insanlara saldıran leopar, korku dolu anlara sebep oldu.

Kameralara yakalanan leoparın saldırı anları sosyal medyada çok konuşuldu. Görüntülerle polisin leopar saldırısına uğradığı kaydedildi.

Hint polisi tarafından yapılan duyuruda leoparın kentte dolaştığı anda biri çocuk 5 kişiyi yaraladığı açıklandı. Ardından 5 saatlik süren bir operasyon sonucunda leopar yakalandı. Yaralılar da tedavi için hasnateye kaldırıld.



Son Güncelleme: 11.03.2021 18:49
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Anahtar Kelimeler:
LeoparSaldırı
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