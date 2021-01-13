İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı! Antalya için alarm verildi!
Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış...
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...

Şok eden görüntüler! Kocasını tasmayla gezdirdi

Sokak ortasında kocasının boğazına tasma geçirerek gezdiren kadını görenler gözlerine inanamadı. Kanada'da meydana gelen olayda çifte para cezası yağdı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 15:21
Şok eden görüntüler! Kocasını tasmayla gezdirdi
Takip Et:

Kanada'da bir çift, koronavirüs salgınında alınan kısıtlama kararını delmek için ilginç bir yöntem geliştirdi. Kocasının boynuna köpek tasması takan kadın eşini yolda tasmayla yürüttü. Çifti bu halde sokakta gezerken görenler ise gözlerine inanamadı.

Kanada'nın Quebec bölgesinde akşam 20:00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05:00' kadar devam ediyordu. Bu saatler arasında vatandaşlara sadece evlerinin yakınlarında köpeklerini yürüyüşe çıkarmalarına izin verildi.

Sherbrooke kentinde yaşayan bir kadın ise dışarı çıkmak için geçerli olan köpek gezdirme iznini eşine tasma takıp sokakta gezdirerek gerçekleştirdi. Başvurulan bu yöntem görenleri hayrete düşürürken polis kontrolüne takılan kadın, köpeğini gezdirdiğini ve bunun yasal olduğunu söyledi.

YASAĞI DELEN ÇİFTE BİN 200'ER DOLAR CEZA!

Sheerbrooke kentinin emniyet güçleri çifte bin 200'er dolar para cezası keserken polis ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için çifte 750 dolar da para cezası verdi.



Son Güncelleme: 13.01.2021 15:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KanadaKocasına Tasma Takan KadınTasmalı Yürüyüş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya ve Moğolistan sınırında 8.7 şiddetinde deprem meydana geldi
Rusya ve Moğolistan sınırında 8.7 şiddetinde deprem meydana geldi
Koronavirüsün çıktığı yerde kabus yeniden başladı!
Koronavirüsün çıktığı yerde kabus yeniden başladı!
Rusya ile Moğolistan sınırı 8,2 şiddetinde sallandı!
Rusya ile Moğolistan sınırı 8,2 şiddetinde sallandı!
Avrupa'ya vize almak isteyenlere aşı zorunluluğu getirildi
Avrupa'ya vize almak isteyenlere aşı zorunluluğu getirildi
Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, koronaya yakalandığını böyle duyurdu: Nihayet..
Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, koronaya yakalandığını böyle duyurdu: Nihayet..
Kraliçe Elizabeth ile eşi Philip, koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe Elizabeth ile eşi Philip, koronavirüs aşısı oldu

Popüler Haberler

Düğün salonları yasakları devam ediyor mu, ne zaman açılacak?
A101 market indirimli Piranha tablet nasıl, alınır mı?
Bakaya ve yoklama kaçağı yurt dışına seyahate çıkabilir mi?
Türkiye illere göre araç plaka kodları ve telefon alan kodları
WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi durduruldu mu?
İşyeri kredisi faiz oranları 2021 Ocak başvuru şartları nelerdir? Yeni iş yeri açma kredi ve hibeleri
Sakarya askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Müge Anlı Ali Toprak’ın katili kimcinayet çözüldü mü?
Savaşçı dizisi ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisi yeni sezon yeni gelen ve ayrılan oyuncuları
Yeşil kartlılara hangi devlet yardımlarından faydalanabilir?
Ziraat Bankası tatil destek kredi paketi faiz oranları ve başvuru şartları neler? Ziraat tatil kredisi başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Mortal Kombat 11'e Nightwolf karakteri dahil edildi! İşte Nigthwolf karakterinin özellikleri
AK Parti'nin TBMM'ye Sunduğu 20 Maddelik Torba Kanun Teklifi Tam Metni
Neftlix Kuş Uçuşu dizisinin konusu ne? Ay Yapım yeni Netflix dizisi ne zaman başlayacak?
Savaşçı Göktürk Albay rolünü Tamer Karadağlı mı oynayacak?
Belediye bursu nasıl alınır? Belediye öğrenci bursu şartları ve miktarı 2021
Erzincan askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Dilekçe nasıl yazılır, nelere dikkat edilir? Dilekçe örneği ve yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar
Rüyada ev taşıma ne demektir? Doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri ve anlamı
Acemi Anneler dizisi Tarık karakteri kimdir? Cantuğ Turay'ın hayatı ve yer aldığı diziler
La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? 2021 Netflix La Casa de Papel yeni sezonu tarihi belli oldu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.