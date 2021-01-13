Şok eden görüntüler! Kocasını tasmayla gezdirdi

Kanada'da bir çift, koronavirüs salgınında alınan kısıtlama kararını delmek için ilginç bir yöntem geliştirdi. Kocasının boynuna köpek tasması takan kadın eşini yolda tasmayla yürüttü. Çifti bu halde sokakta gezerken görenler ise gözlerine inanamadı.

Kanada'nın Quebec bölgesinde akşam 20:00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05:00' kadar devam ediyordu. Bu saatler arasında vatandaşlara sadece evlerinin yakınlarında köpeklerini yürüyüşe çıkarmalarına izin verildi.

Sherbrooke kentinde yaşayan bir kadın ise dışarı çıkmak için geçerli olan köpek gezdirme iznini eşine tasma takıp sokakta gezdirerek gerçekleştirdi. Başvurulan bu yöntem görenleri hayrete düşürürken polis kontrolüne takılan kadın, köpeğini gezdirdiğini ve bunun yasal olduğunu söyledi.

YASAĞI DELEN ÇİFTE BİN 200'ER DOLAR CEZA!

Sheerbrooke kentinin emniyet güçleri çifte bin 200'er dolar para cezası keserken polis ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için çifte 750 dolar da para cezası verdi.