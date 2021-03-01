Siyasi krizin yaşandığı Ermenistan'da ortalık karıştı!

25 Şubat tarihinde Ermenistan Ordusun'nun Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve hükümetine muhtıra vererek istifa etmesini istemesini ardından Paşinyan, destekçilerini meydanlara davet etmişti. Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın görevden alınmasını reddeden Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise darbeci üyelerle birlikte hareket etmekle suçlamıştı.

Başbakan Paşinyan'ın dün yaptığı açıklamada, destekçilerine sokağa çıkmaları için çağrıda bulunması sonrasında bugün bir grup muhalif gösterici hükümet binası önünde güvenlik önlemlerini aşarak bina içine girmeye çalıştı. Yaşanan son dakika gelişmesinde Paşinyan'ın istifa etmesini isteyen muhalif göstericilerin bazı bakanlıkların bulunduğu bina önünde sloganlar atarak hükümetin istifasını talep ettiler. Kısa bir süre sonra binadan ayrılan göstericilerin istedikleri yere girebileceklerini göstermek istedikleri için bu eylemi gerçekleştirdikleri şeklinde açıklama yaptıkları öğrenildi.

Diğer taraftan iktidar yanlılarının, başkent Erivan'da ve diğer şehirlerde saat 18.30'da bir araya gelerek aynı anda mitingler düzenleyecekleri bildirildi.