Sirkte korkunç kavga! 2 filin kavgası korkuttu

Rusya’da gerçekleşen olayda Tataristan Başkenti Kazan’da edinilen bilgilere göre bir sirkte gösteriye çıkan 2 fil bakıcıları ile birlikte sahnede iken kavga etmeye başladılar. Bakıcıları ile gösteri yapmak için sahneye çıkan fillerden biri diğer fili kafasıyla ve dişleriyle sahnenin dışına çıkardı. Filler arasında yaşanan bu itişme ve kavga tribünde olayları izleyen izleyicileri korku ve paniğe iterken seyirciler panikle tribünleri terk etti.

Bakıcıları filler arasında gerçekleşen bu gerginliği sakinleştirmeye çalışırken filleri sahneden dışarı çıkardılar. Büyük korku yaşayan seyirciler sirki terk ederken küçük çaplı yoğunluk oluşturdular.

