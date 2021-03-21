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Sirkte korkunç kavga! 2 filin kavgası korkuttu

Rusya'daki bir sirkte gösteriye çıkan 2 filin gösteri sırasında kavga etmesi seyircilerde korku ve paniğe sebep oldu.

21 Mart 2021 Pazar 21:42
Sirkte korkunç kavga! 2 filin kavgası korkuttu
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Rusya’da gerçekleşen olayda Tataristan Başkenti Kazan’da edinilen bilgilere göre bir sirkte gösteriye çıkan 2 fil bakıcıları ile birlikte sahnede iken kavga etmeye başladılar. Bakıcıları ile gösteri yapmak için sahneye çıkan fillerden biri diğer fili kafasıyla ve dişleriyle sahnenin dışına çıkardı. Filler arasında yaşanan bu itişme ve kavga tribünde olayları izleyen izleyicileri korku ve paniğe iterken seyirciler panikle tribünleri terk etti.

Bakıcıları filler arasında gerçekleşen bu gerginliği sakinleştirmeye çalışırken filleri sahneden dışarı çıkardılar. Büyük korku yaşayan seyirciler sirki terk ederken küçük çaplı yoğunluk oluşturdular.



Son Güncelleme: 21.03.2021 21:42
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Anahtar Kelimeler:
RusyaSirk
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