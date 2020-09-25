Sırbistan'da savaş uçağı düştü! Pilottan haber alınamıyor!

Sırbistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre orduya bağlı olduğu belirtilen bir savaş uçağı düştü. Düşen uçağın pilotundan herhangi bir haber alınamazken olay yerinde inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Yaşanan olan Sırbistan’ın batısında bulunan Loznica şehri yakınlarında gerçekleşti. MİG-21 tipi savaş uçağının düştü haberi dünya basınında yer aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi gönderildiği belirtilirken Sırbistan Savunma Bakanlığı açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada olayın sabah 09:00 sularında gerçekleştiği belirtilirken olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olması derin bir nefes aldırdı. Çok sayıda arama kurtarma ekibinin olay yerine gönderildiği açıklanırken savaş uçağının pilotundan halen haber alınamadığı bildirildi.