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Sırbistan'da savaş uçağı düştü! Pilottan haber alınamıyor!

Sırbistan'ın batısında bulunan MİG-21 tipi savaş uçağının düşmesi dünya genelinde yerini aldı. Pek çok kişi savaş uçağının neden düştüğünü araştırırken uçağın pilotundan halen haber alınamıyor.

25 Eylül 2020 Cuma 17:58
Sırbistan'da savaş uçağı düştü! Pilottan haber alınamıyor!
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Sırbistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre orduya bağlı olduğu belirtilen bir savaş uçağı düştü. Düşen uçağın pilotundan herhangi bir haber alınamazken olay yerinde inceleme başlatıldığı aktarıldı.


Yaşanan olan Sırbistan’ın batısında bulunan Loznica şehri yakınlarında gerçekleşti. MİG-21 tipi savaş uçağının düştü haberi dünya basınında yer aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi gönderildiği belirtilirken Sırbistan Savunma Bakanlığı açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada olayın sabah 09:00 sularında gerçekleştiği belirtilirken olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olması derin bir nefes aldırdı. Çok sayıda arama kurtarma ekibinin olay yerine gönderildiği açıklanırken savaş uçağının pilotundan halen haber alınamadığı bildirildi.



Son Güncelleme: 25.09.2020 17:58
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Anahtar Kelimeler:
SırbistanSavaş UçağıDüşme
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