Simpsonlar'ın son kehaneti, pes dedirtti!

Dünyanın en çok beğenilen uzun soluklu dizisi Simpsonlar, bilindiği üzere ABD'de yaşanan bazı olayları ve kaos ortamlarını da daha önceden tahmin etmişler olarak biliniyorlar. Simpsonlar'ın kehaneti olarak lanse edilen bu tahminlerde son kehanet herkesi şaşkına çevirdi.

Dünya genelinde yankı bulan kehanet, ABD'de dün gerçekleştirilen yemin törenine dikkat çekildi. ABD Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan ve görevine başlamadan önce yemin eden Kamala Harris'in törende giydiği kıyafetindeki ince detaylar pes dedirtti.

Başkan Jor Biden'ın yemin törenini izleyen Twitter kullanıcıları, törende Kamala Harris'in üzerinde bulunan kıyafet ile 19 Mart 2000'de yayınlanan 11'inci sezonunun 17'nci bölümünde Lisa Simpson'un giydiği kıyafetin detaylarını ortaya çıkardılar. 17'inci bölümde The Simpson'ın 'Bart to the Future' bölümünde Lisa Simpson kıyafetiyle Kamala Harris'in kıyafeti arasında şaşılan benzerliği fark edenler bunun yeni bir Simpsonlar kehaneti mi? dedi.

Lisa Simpson'ın ABD Başkanı olarak tasvir edildiği dizide Lisa'nın boynunda inci kolye ve mor takımı olduğu görülürken kürsüde konuşma yapan Lisa'nın, kulağına da inci küpeler taktığı fark ediliyor. Dün gerçekleştirilen yemin töreninde ise Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Kamala Harris'in üzerinde, Lisa'nın kıyafetine benzeyen mor bir ceket tercih etmesi ve boynundaki inci kolyesi kehanetin bir işareti olarak yorumlandı.