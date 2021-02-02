Siemens'den işçi sayısında düşüşe gidilme kararı

Siemens Energy şirketinin yaptığı açıklamada dünya genelinde çalıştırdığı 90 bin üzeri olan işçi sayısından 7 bin 800 kişiyi 2025 senesine kadar işinden çıkarılacağını belirtti.

Almanya'nın Münih merkezli Teknoloji lideri Siemens Energy ilgi çekici açıklamalrda bulundu. Geçen sene bitiminde 1 milyar Euro zarar gören Siemens Energy fosil yakıt ile enerji üretiminden geri adım atacağını bildirdi.

Ardından firma, 90 bin üzeri olan işçi sayısından 7 bin 800 kişiyi 2025 senesine kadar işinden çıkarılacağını belirtti. İşine son verilecek vatandaşların büyük bir kısmı ise Gaz ve Enerji bölümünde oluşan zarar neticesinde idari kadrodan oluşacağını ifade etti.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı olan Christian Bruch da enerji pazarındaki yaşanan hızlı değişim ile oluşan imkanların yanında zorluklarında da birlikte geldiğni belirtti.

Bruch tasarruf programı ile pazarda rekabet gücünü artırma isteğini ve Münih merkezli olan firmayı Berlin'e taşıyarak firmanın tasarruf önlemleri ile ilerleyeceğini ifade etti.