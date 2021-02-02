İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

Siemens'den işçi sayısında düşüşe gidilme kararı

Siemens Energy şirketinin yaptığı açıklamada dünya genelinde çalıştırdığı 90 bin üzeri olan işçi sayısından 7 bin 800 kişiyi 2025 senesine kadar işinden çıkarılacağını belirtti. İşte detaylar..

02 Şubat 2021 Salı 20:08
Siemens'den işçi sayısında düşüşe gidilme kararı
Takip Et:

Siemens'den işçi sayısında düşüşe gidilme kararı

!

Siemens Energy şirketinin yaptığı açıklamada dünya genelinde çalıştırdığı 90 bin üzeri olan işçi sayısından 7 bin 800 kişiyi 2025 senesine kadar işinden çıkarılacağını belirtti.

Almanya'nın Münih merkezli Teknoloji lideri Siemens Energy ilgi çekici açıklamalrda bulundu. Geçen sene bitiminde 1 milyar Euro zarar gören Siemens Energy fosil yakıt ile enerji üretiminden geri adım atacağını bildirdi.

Ardından firma, 90 bin üzeri olan işçi sayısından 7 bin 800 kişiyi 2025 senesine kadar işinden çıkarılacağını belirtti. İşine son verilecek vatandaşların büyük bir kısmı ise Gaz ve Enerji bölümünde oluşan zarar neticesinde idari kadrodan oluşacağını ifade etti.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı olan Christian Bruch da enerji pazarındaki yaşanan hızlı değişim ile oluşan imkanların yanında zorluklarında da birlikte geldiğni belirtti.

Bruch tasarruf programı ile pazarda rekabet gücünü artırma  isteğini ve Münih merkezli olan firmayı Berlin'e taşıyarak firmanın tasarruf önlemleri ile ilerleyeceğini ifade etti.



Son Güncelleme: 02.02.2021 20:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Siemensİşçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taliban, Afganistan'da polis karakoluna saldırdı, 4 polis hayatını kaybetti
Taliban, Afganistan'da polis karakoluna saldırdı, 4 polis hayatını kaybetti
Kuzenini öldüren ünlü rapçi Silento tutuklandı
Kuzenini öldüren ünlü rapçi Silento tutuklandı
Kilosu nedeni ile terkedilen kadın mutluluğu fitness eğitmeninde buldu
Kilosu nedeni ile terkedilen kadın mutluluğu fitness eğitmeninde buldu
İran'dan yeni uydu taşıyıcısı
İran'dan yeni uydu taşıyıcısı "Zülcenah" ! İran yeni uydu taşıyıcısını test etti!
Dyatlov Geçidi'nde ne olduğu ortaya çıktı!
Dyatlov Geçidi'nde ne olduğu ortaya çıktı!
Mutasyonlu koronavirüse maske işlemiyor!
Mutasyonlu koronavirüse maske işlemiyor!

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Masumlar Apartmanı tekrar bölümleri ne zaman?
Askerlik süresi kaç ay, 18 ay oldu mu? 2021 Kısa ve uzun dönem askerlik süreleri
Telefondan silinen numaralar nasıl geri yüklenir?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılan Onur Şan kimdir? Emin karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı Safiye hasta mı? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
Seni Çok Bekledim dizisi Songül’ü kim canlandırıyor? Selen Domaç'ın biyografisi
Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman yaşı ve oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı dizisinde Meryem karakterini Serpi Gül canlandırıyor
Dispozofobi hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının tedavisi var mı?
Hekimoğlu Mahir karakterini kim canlandırıyor? Serdar Orçin kimdir?
Exxen Kaçış ne zaman başlıyor? Exxen Kaçış sunucusu Alper Rende kimdir?
PTT hesabıma para yatmış mı? TC no ile ptt hesabı para sorgulama
Hangi memurlar evden çalışabilecek? Hangi memur ve işçiler dönüşümlü ve esnek çalışma imkanına sahip olacak?
2021 Cin fiyatları ne kadar oldu? Güncel cin fiyatları ve markaları listesi
Masterchef Cemre Uyanık neden yok, neden diskalifiye edildi?
Masumlar Apartmanı dizisi Memduh Dede kimdir? Gerçek adı nedir? Atilla Şendil nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı'na katılan Birkan Sokullu Kimdir? Han karakteri kimdir?
Emanet dizisi Neslihan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 2 Şubat 2021 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Edho Hayriye anne neden yok? Hızır’ın annesi neden ayrıldı, neden yok?
Menajerimi Ara Emir kimdir? Burak Tozkoparan Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.