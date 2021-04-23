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Shock G otel odasında ölü bulundu

Hip hop dünyasında çok fazla tanınan Shock G ölümüyle şok etkisi yarattı. Digital underground grubunun üyelerinden Chopmaster J , Shock G'nin otel odasında ölü bulunduğunu duyurdu. İşte Shock G'nin ölümüyle alakalı detaylar...

23 Nisan 2021 Cuma 13:29
Shock G otel odasında ölü bulundu
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Tupac’ı rap dünyasına tanıtmasıyla bilinen Shock G ölümüyle şok yarattı. Hip hop dünyası DMX ve Black Rob’ın ardından Shock G’nin ölümüyle de büyük bir üzüntüye girdi.

Digital Underground’ın kurucu ortağı olann Chopmaster J ,Instagram’dan Shock G’nin ölüm haberini duyurdu. Shock G’nin asıl ismi Gregory Jacobs olarak bilinmektedir.

Shock G ,1987 tarihinde Chopmaster J ile birlikte Digital Underground’ı kurmuştu. Tupac’ı rap dünyasına tanıtmasıyla büyük itibar yakalamışlardı.

Grubun en başarılı şarkısı 1990’da çıkan The Humpty Dance isimli şarkıdır. 57 yaşında olan sanatçının ölüm nedeni henüz açıklanmadı, fakat Shock G'nin  otel odasında ölü bulunduğu açıklandı.




Son Güncelleme: 23.04.2021 13:29
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Anahtar Kelimeler:
Shock GDigital UndergroundChopmaster J
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