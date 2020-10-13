Sevgilisinin 'Seni aldatıyorum' mesajı sonrası önce boynunu kırdı sonra da boğdu!

İngiltere’de 41 yaşındaki evli polis memuru Timothy Brehmer, 10 yıldır ilişkisi olan Claire Parry’nin başkasıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle tartışma yaşadı. Kavga esnasında Claire, Timothy’nin cep telefonundan eşine ‘Seni aldatıyorum’ yazarak mesaj attı.

Önce boynunu kırdı ardından boğdu

Sevgilisinin bu hareketi karşısında deliye dönen adam, kadını darp etmeye başladı. 41 yaşındaki polis memuru kadının boynunu kırdı ardından da boğarak öldürdü.

Kollarını kesti

Claire’yi vahşice öldüren Timothy, arabasından aldığı bıçağı kollarına vurarak kendisine zarar vermeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ikisini de hastaneye kaldırdı. Ancak genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polise verdiği ifadede önce Claire’nin kendini öldürmeye çalıştığını daha sonrada intihar ederek canına kıydığını söyleyen Timothy, polisin çapraz sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti.